ГЕРБ готви изненада за президентския вот. Един кмет излиза на преден план

ГЕРБ обсъжда възможността да издигне кмета на Враца Калин Каменов за президент, съобщава BulNews. В партията в момента се коментират две имена за надпреварата през октомври - Каменов и кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов. При втория вариант кандидатурата не би била тясно партийна, докато според източниците на медията част от ръководните фактори в ГЕРБ предпочитат обратното.

Две имена в сметките

Калин Каменов е в третия си мандат като кмет на Враца и има добра репутация в партийните среди. Именно това го поставя сред вариантите, ако ГЕРБ реши да влезе в президентската надпревара със собствено ясно разпознаваемо лице.

Името на Ивайло Симеонов също се обсъжда, но според публикацията неговата кандидатура би имала по-широк, а не чисто партиен профил. Към момента няма официално решение на ГЕРБ за нито един от двамата.

Една кандидатура може да отвори и нов вот във Враца

Ако Калин Каменов бъде издигнат за президент, той ще трябва да освободи кметския пост. Това може да доведе до извънредни избори за кмет на Враца, които да съвпаднат с президентския вот.

Допълнителна неизвестност внася и предстоящо официално посещение на Каменов в Китай начело на делегация. Следващите дни ще бъдат решаващи както за неговите лични планове, така и за окончателната позиция на ГЕРБ.