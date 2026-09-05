Минималната заплата тръгва нагоре. Министър посочи най-реалистичния ръст

Минималната работна заплата ще бъде увеличена през 2027 г., като най-реалистичният ръст е с около 40-50 евро. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред бТВ. В момента минималното възнаграждение е 620,20 евро, а новият механизъм очертава коридор между 620,20 и 672,80 евро. Тъй като синдикатите и работодателите не успяха да постигнат съгласие за конкретната сума, окончателното решение ще бъде взето от правителството.

При всички случаи ще има увеличение

„Категорична съм, че ще има повишаване на минималната работна заплата“, каза Ефремова „Тази събота“. По думите й новият механизъм дава възможност възнаграждението да бъде повишено в рамките на договорения диапазон.

„Имаме по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Синдикатите и работодателите не постигнаха съгласие за конкретна сума. В този случай правителството, спрямо възможностите на бюджета, ще реши какъв ще е размерът, но той при всички случаи ще е по-висок“, обясни социалният министър.

Най-реалистичният вариант според нея е увеличение от порядъка на 40-50 евро за следващата година. При сегашна минимална заплата от 620,20 евро това насочва очакванията към стойност приблизително между 660 и 670 евро, макар окончателното число да предстои да бъде определено от кабинета.

Три години спор приключиха с нова формула

Дебатът около начина за определяне на минималната работна заплата продължава повече от три години. Според Ефремова решаващият пробив е постигнат през първите три седмици на август, когато работодатели и синдикати са седнали на една маса.

„Намерихме разумния компромис, така че да имаме минимална работна заплата, която на първо място да бъде договаряна от социалните партньори“, посочи министърът.

Договорената рамка очертава долна граница от 620,20 евро и горна от 672,80 евро. Социалните партньори обаче не са успели да се споразумеят за конкретна сума в този коридор, което прехвърля окончателното решение към правителството.

Четири показателя ще определят минималното възнаграждение

Една от основните промени е разширяването на критериите, по които ще се определя минималната заплата. Първият е покупателната способност, като ще се използва т.нар. малка потребителска кошница.

„Имаме понятието „малка потребителска кошница“, която дава един среден към по-скромен минимум от стоки и услуги, които могат и трябва да бъдат достъпни за всяко едно лице, така че да не говорим за понятието „работещи бедни“, обясни Ефремова.

Ще се отчита и движението на средната работна заплата, тъй като досега минималното възнаграждение беше пряко обвързано с нея. Към това се добавя медианната заплата, която показва нивото, над и под което се намират доходите на половината от работещите.

Четвъртият критерий е производителността на труда в дългосрочен план. „Тоест все пак имаме и икономически критерий - какво произвеждаме, когато имаме нискоквалифициран труд, и какъв ще бъде брутният вътрешен продукт в бъдеще“, каза социалният министър.

Новият механизъм заменя автоматичната формула

Досегашният модел обвързваше минималната заплата с 50% от средната брутна работна заплата за определен период. Тъкмо автоматичното действие на тази формула беше една от основните причини за продължителния спор между синдикати и работодатели.

Работодателските организации настояваха при определянето на минималното възнаграждение да се включат и икономически показатели като производителност и състояние на пазара на труда, докато синдикатите защитаваха по-висока стойност и по-силна връзка с доходите и издръжката на живота.

Новият модел съчетава социални и икономически критерии, но оставя конкретната сума да бъде договорена между социалните партньори. Когато такова споразумение липсва, както се случва за 2027 г., размерът се определя от правителството в рамките на очертания диапазон.

Наводненията: Социалните работници са на терен

Социалният министър коментира и пораженията от последните наводнения. По думите й това е второ подобно природно бедствие само през това лято, а екипите на социалните служби са започнали работа веднага щом достъпът до засегнатите домове е станал възможен.

„Социалните работници са на терен, на първа линия, още от първите моменти, в които може да се влезе в домовете на хората, след като водата се оттегли“, заяви Ефремова. Те обхождат засегнатите райони, описват щетите и информират домакинствата за помощите, за които могат да кандидатстват.

Първите 20 000 евро вече са изплатени

В Струмяни, Батак, Пещера, Хаджидимово и Илинденци, които бяха засегнати от наводненията на 24 август, вече са започнали първите плащания.

„Буквално вчера бяха наредени 20 000 евро на около 20 семейства, които първи са подали своите заявления и отговарят на определените условия“, съобщи министърът.

Социалното министерство предоставя три различни вида подпомагане. Първият е еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди в размер на 1170 евро. Вторият механизъм е допълнителна помощ при засегнато единствено основно жилище, при условие че то е законно построено.

До около 4000 евро за едно домакинство

Третата възможност е чрез фонд „Социална закрила“. Когато имущество като хладилници, печки и други основни вещи е унищожено от вода, пожар или друго природно бедствие, може да се кандидатства за допълнителна помощ от 1300 евро.

По думите на Ефремова при изпълнение на всички условия едно домакинство може да получи общо приблизително 4000 евро. Тя уточни, че социалното подпомагане не може да възстанови напълно стойността на загубеното имущество - подобно пълно обезщетение е възможно при наличие на подходяща застраховка.

„Нашата цел е в първите моменти и дни да имаме възможност да осигурим на тези семейства средства, с които да си закупят храна, лекарства и други необходими неща. За такъв тип бърза и спешна реакция са предвидени тези помощи“, каза Ефремова.

Не всяко заявление дава право на всички помощи

След първоначалната реакция се задействат и други координационни механизми. В Струмяни например е осигурен достъп на високопроходима техника, която да разчиства засегнатите земеделски площи, улици и други наводнени терени.

Ефремова предупреди, че не всяко подадено заявление автоматично дава право на всички видове подпомагане. „Не абсолютно всички, които подават заявление, могат да бъдат одобрени за всички видове помощи. Жилището трябва да е основно и законно построено“, уточни социалният министър.