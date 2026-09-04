За Илияна Йотова традициите са сигурност

Запазването на българските традиции в този тежък и размирен свят е въпрос и на нашата сигурност. Един народ е силен със своята памет, силен е, когато познава историята си, предава на децата традициите и обичаите си. Фолклорният фестивал е необходимото ни връщане към българските корени. Това заяви президентът Илияна Йотова при официалното откриване в Неделино на юбилейното 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Държавният глава приветства гостите на родопския град и участниците в конкурса, които представляват близо 100 общини от България и самодейци от седем други държави.

Този фестивал не показва само фолклор и изкуство, а с танците, песните и изпълненията ние отваряме раклата с най-голямото ни богатство - нашата памет, заяви Илияна Йотова и допълни, че няма народ, който може да върви напред, ако не познава и не уважава традициите си. Тя даде пример с българската шевица, от която четем легенди и разкази, опознаваме славната ни Родина, научаваме повече за хората, които са я създавали.

Президентът посочи, че родопските песни, които извират от сърцата на хората, са заредени както с тъга, така и с много оптимизъм и дълбока вяра в живота, съобщават от пресцентъра на Президентството. „Такива са балканджиите, които идват от тази вълшебна планина, и затова пазим богатството им“, каза Илияна Йотова. Тя отбеляза, че самобитният неделински двуглас е оцелял през вековете без ноти и писмени текстове. Той се е предавал от баба на майка, от майка на дъщеря и така поколение след поколение, защото се е предавал от голямо сърце на голямо сърце и така ще бъде и занапред, каза президентът Йотова.

Преди официалното откриване държавният глава проведе среща с кмета на Община Неделино Боян Кехайов, по чиято покана Илияна Йотова е в родопския град. Двамата обсъдиха възможностите за развитие на туризма в Неделино, включително и проект за проучване и добив на геотермална вода. Обсъдена беше и процедурата за включване на неделинския двуглас в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.