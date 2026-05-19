Президентът Илияна Йотова се обърна към мъдростта на интелектуалците

Жестока и безкомпромисна диагноза на съвременното общество постави президентът Илияна Йотова, която буквално трогна столичния арт елит по време на официалното представяне на най-новия роман „Мак“ на големия български писател и режисьор Иля Велчев. В препълнената галерия „Средец“ на Министерството на културата Йотова изрече истини, които накараха присъстващите да затаят дъх. „Хората все по-често се изправят пред въпроса дали светът, в който живеем, не се е променил безвъзвратно и толкова много, че

ценностите, с които сме възпитани и на които възпитаваме децата си, не са остарели и покрити с прах“,

сподели емоционално държавният глава. Според нея точно в този критичен момент спасителният пояс за всеки народ са неговите интелектуалци, които силата и мъдростта да ни обяснят промените в света и да изгладят мост между старото и новото. „Трябва да съхраним тази чудна способност да разговаряме с децата си и да ги разбираме, а и те да разбират нас“, призова Йотова

Държавният глава бе категорична, че новият шедьовър на именития поет и писател Иля Велчев идва в точния момент, за да докаже колко важна е ролята на мислителите в днешните динамични и спорни времена.

