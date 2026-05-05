Пред Йотова: „Прогресивна България“ обеща - правителството иде в петък!

„Прогресивна България“ влиза в решаващ етап към съставяне на правителство, като на консултации при президента Илияна Йотова формацията даде заявка за бързи действия, стабилност и край на политическата криза. Представителите на първата политическа сила подчертаха, че ще действат експедитивно и ще отговорят на очакванията на обществото, особено по темите за инфлацията, обедняването и справедливостта.

Паралелно с това беше потвърдено, че Румен Радев остава номинацията за премиер, а страната може да има нов кабинет още до края на седмицата. Очакванията са първият мандат да бъде връчен в четвъртък, като има готовност за незабавно формиране на правителство.

На срещата при държавния глава присъстваха ключови фигури от коалицията - Петър Витанов, Гълъб Донев, Антон Кутев и Владимир Николов. Витанов заяви, че приоритет ще бъде ограничаването на инфлацията и справянето със обедняването, както и приемането на пакет от закони за възстановяване на справедливостта. По думите му състоянието на публичните финанси е тежко и ще бъде изискана пълна информация за реалния размер на дефицита.

Гълъб Донев посочи, че проблемите в бюджета се дължат основно на ръста на разходите за персонал, пенсии и социални плащания, както и на капиталовите разходи. Според него преструктурирането на бюджета ще бъде ключова задача, особено на фона на забавеното усвояване на средства по Плана за възстановяване и еврофондовете.

Президентът Йотова поздрави „Прогресивна България“ за изборния успех и подчерта, че пред тях стои сериозна отговорност. „Постигнахте крупен успех. Пожелавам ви на добър час. Знам, че няма да ви е леко, но се надявам на нов начин на работа“, заяви тя в началото на срещата.

„След този резултат държавата ни е в нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България и стабилно правителство - от социалната сигурност до отбраната и външната политика“, подчерта Йотова.

Тя беше категорична, че тежестта на управлението пада изцяло върху победителите. „От вас ще зависи всичко оттук нататък. Хората ще разпознават категорично кой носи отговорността“, предупреди президентът.

Йотова постави и конкретни задачи пред бъдещото управление. „Вече втори период живеем с удължен бюджет. Това е изключително трудно за икономиката и за всеки гражданин“, заяви тя и директно попита как „Прогресивна България“ ще процедира - с нов бюджет или с промени в стария.

„Служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора, които буквално изнемогват от покачването на цените“, посочи още Йотова.

„Много е важно как ще работите със социалните партньори и как ще защитите най-уязвимите хора, които буквално изнемогват от покачването на цените“, добави държавният глава.

Президентът очерта и необходимостта от нов стил на управление. „Не става дума само за взаимодействие между институциите, а за работа с всички партньори и гражданите. Трябва повече прозрачност и ясни правила“, каза тя.

Йотова постави и външната политика сред ключовите приоритети. „Как ще гарантирате, че България ще има силен глас сред европейските партньори - това е въпрос, който отдавна чака отговор“, подчерта тя.

От своя страна Петър Витанов отговори със заявка за бързи и решителни действия. „Ще бъдем експедитивни. Това, което можем да обещаем, е да сложим край на политическата криза“, заяви той.

„Гражданите ни дадоха тази власт, за да решим най-тежките проблеми - рязкото обедняване и галопиращата инфлация. Затова първите ни действия ще бъдат законодателни, за да ги ограничим“, подчерта Витанов.

Той акцентира и върху темата за справедливостта. „Хората търсят сигурност, но това е и търсене на справедливост - икономическа, социална, правосъдна. Затова ще предложим каскада от закони, които да я възстановят“, заяви той.

Витанов предупреди и за сериозни рискове пред финансите. „Положението с публичните финанси е катастрофално. Ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем“, каза той.

„Вече видяхме, че сме надхвърлили Маастрихтските критерии. Предстоят тежки месеци“, добави той, като подчерта, че управлението няма да бъде лесно.

По отношение на външната политика той даде ясен сигнал за приемственост. „Искам да успокоя всички, които очакват радикален завой - нищо подобно. Румен Радев има последователни позиции от години, които днес се споделят от все повече европейски лидери“, заяви Витанов.

„Девет години президентът Радев следва ясна линия, която вече се припознава от почти всички европейски лидери“, подчерта той.

Формацията разполага със 131 депутати и пълно мнозинство в парламента, след като спечели близо 45 процента от гласовете на изборите на 19 април. Това дава възможност за самостоятелно управление и бързо приемане на ключови решения.

В следващите часове консултациите продължават с останалите парламентарни сили, а след тях президентът ще направи официално обръщение. Очаква се „Прогресивна България“ да отиде на „Дондуков“ 2 с готов състав на кабинет, което отваря възможност новото правителство да положи клетва още в петък.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com