Брюксел разисква имало ли е намеса в българските избори

Специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията трябва да обсъди днес данни за опити за външно влияние върху предсрочните избори за Народно събрание в България от 19 април. Темата влиза в дневния ред на Брюксел на фона на засилени опасения за намеса и разпространение на дезинформация.

В дискусията ще участват представители на българските институции и независими експерти. Случаят привлича вниманието на европейско ниво заради натрупаните политически кризи в страната.

Сред участниците са служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев. Очаква се те да представят информация и оценки за рисковете пред изборния процес. Според данните последните избори са осмите за последните пет години, проведени в условия на продължителна политическа нестабилност и съмнения за корупция.

Международните наблюдатели от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа оцениха вота като прозрачен от процедурна гледна точка. В същото време те подчертаха, че онлайн кампанията е изиграла двойствена роля - от една страна е повишила активността, а от друга е улеснила разпространението на дезинформация. Част от тези послания са били насочени към дейността на правителството и институциите.

В заключенията се посочва, че българските власти са предприели мерки срещу дезинформацията и чуждестранното влияние, но прилагането им е било затруднено. Причините са свързани с пропуски в изпълнението на европейското законодателство и бавна координация между институциите. Това е ограничило ефективността на защитата на изборния процес.

Днешното обсъждане в Европейския парламент може да доведе до нови препоръки и засилен контрол върху механизмите за защита на демокрацията. Темата остава чувствителна, тъй като засяга доверието в изборния процес и стабилността на институциите.

