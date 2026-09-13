Брюксел разисква имало ли е намеса в българските избори
Европейският парламент обсъжда данни за външно влияние и дезинформация около вота на 19 април
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Европейският парламент обсъжда данни за външно влияние и дезинформация около вота на 19 април
Променен е дневният ред на започващото днес заседание на евродепутатите
София. Народното събрание прие оставката на кабинета "Орешарски" със 180 гласа "За" (93 от ГЕРБ, 40 от БСП, 30 от ДПС), 8 гласа "Против" (от БСП) и и...
Емил Кошлуков с беседа за връзката медии – политика