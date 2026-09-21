В Германия започнаха да гонят българи. Ето къде

Вече четири германски града са спрели изплащането на социални помощи на 1181 имигранти от Румъния и България на фона на разследвания за системни измами със социалното осигуряване и фиктивна заетост.

През последната година четири големи града в германския регион Рур са спрели социалните помощи и са издали заповеди за напускане на страната на 1181 румънски и български имигранти, като са се мотивирали с организирано злоупотребяване със системата за социално осигуряване чрез фиктивна заетост, пише Streamline

Мерките са насочени срещу злоупотребите с „Bürgergeld“ (доход за гражданите) – мащабна програма за социално подпомагане, въведена през 2023 г. като заместител на системата „Hartz IV“. Съгласно правилата на Европейския съюз за свободно движение, гражданите на ЕС могат да пребивават в Германия и да получават тези всеобхватни социални помощи, ако имат официален статут на „работещо лице“.

Според действащите разпоредби, полагането на труд само 5,5 часа седмично – често под формата на минимална заетост от типа „mini-job“ (работа с ниско заплащане) с доход от няколкостотин евро на месец – е правно достатъчно, за да бъде дадено лице признато за работещо. Престъпни мрежи системно се възползват от този нисък праг. Те вербуват бедни семейства директно от селските райони на Румъния и България, транспортират ги до Германия и им осигуряват минимални или напълно фиктивни трудови договори в сектори като строителство, професионално почистване или кетъринг.

Тази минимална заетост незабавно осигурява пълен достъп до германската система за социално подпомагане, включително плащания по програмата „Bürgergeld“, месечни детски надбавки („Kindergeld“) и пълно държавно покриване на разходите за наем и отопление. Властите обаче твърдят, че по-голямата част от тези средства впоследствие се присвояват от престъпните организатори, вместо да подпомагат семействата на мигрантите.

Престъпните мрежи, организиращи измамите, печелят изключително много, като контролират предлагането на жилища. Мигрантите често се настаняват в порутени, пренаселени имоти, известни като „Schrottimmobilien“. Тъй като германската държава пряко или косвено покрива помощите за жилище и отопление за получателите на Bürgergeld, лидерите на бандите начисляват прекомерни наеми за необитаеми пространства и прибират държавните субсидии.

В Дуисбург големи жилищни блокове, като прословутия висок комплекс „Weißer Riese“, многократно са били обискирани от полицията и общинските оперативни групи. Тези обиски целят да разкрият измами с детски надбавки, при които се изискват плащания за деца, които всъщност не живеят в Германия, и да затворят имоти, които представляват сериозна опасност от пожар и здравето.