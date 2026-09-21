Шок в Румъния. Отведоха Джорджеску направо от пътя

Нова буря се развихри около Калин Джорджеску - човека, който сензационно спечели първия тур на президентските избори в Румъния през 2024 г. Бившият кандидат за държавен глава беше спрян в движение в понеделник сутринта и отведен от разследващи до дома си в Могошоая, където последва продължил над шест часа обиск. След това Джорджеску беше откаран в централата на румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма - DIICOT, за разпит по дело за предполагаема измама за над 1,1 млн. евро.

Обещали милиони, взели гаранцията

Според DIICOT разследването е за организирана престъпна група и продължавана измама с особено тежки последици. Прокуратурата твърди, че през септември 2021 г. двама румънци и един италиански гражданин са изградили група, която обещавала на бизнесмени достъп до голямо банково финансиране в чужбина срещу предварително внесени парични гаранции.

Един от потърпевшите е бизнесменът Ръзван Леу от Бузъу. Той е потвърдил, че именно негова жалба от януари 2024 г. стои в основата на разследването. По думите му е загубил над 1,1 млн. евро, след като му било обещано чуждестранно финансиране, което така и не получил.

Ройтерс съобщава, че според прокуратурата на бизнесмена била представена възможност за кредитна линия за 15 млн. евро от чуждестранна финансова институция. Парите, внесени като гаранция, впоследствие не били възстановени. Джорджеску не е коментирал публично новите подозрения при отвеждането си за разпит.

Пет обиска, десетки поддръжници пред прокуратурата

Разследващите са претърсили пет адреса в Букурещ, Могошоая, Чолпани и Буфтя. Джорджеску бил спрян, докато пътувал с автомобила си, след което бил отведен до дома си, за да присъства при претърсването. След повече от шест часа разследващите го транспортирали до DIICOT.

Пред сградата на прокуратурата междувременно се събрали десетки негови привърженици, а жандармерията предприела допълнителни мерки за сигурност. За разпит са били отведени и други лица, за които се предполага, че са участвали в контактите между Джорджеску и бизнесмена.

По време на претърсването е открит и документ, представящ Джорджеску като притежател на дипломатическа идентификация, свързана с Ордена на Малта. Източници от съдебната система твърдят, че разследващите подозират, че документът е фалшив. От Ордена на Малта впоследствие заявиха, че не са издавали подобна карта на Джорджеску и че той не е негов член.

От изборна сензация до поредица от дела

Джорджеску стана международно известен през ноември 2024 г., когато неочаквано спечели първия тур на президентските избори с около 23% от гласовете. Конституционният съд по-късно анулира вота след разсекретени данни за предполагаема външна намеса и нарушения около кампанията. Москва отрича обвиненията, че е стояла зад операция за влияние в негова полза.

Новото разследване няма общо с изборния казус. Джорджеску вече е изправен пред две други отделни наказателни производства - едното е свързано с предполагаеми действия срещу конституционния ред, а другото с предполагаемо популяризиране на забранена фашистка идеология. И по тези дела вината му подлежи на установяване от съда.

Сега към политическата и съдебната сага около едно от най-разпознаваемите имена в румънската политика се прибавя и чисто криминално разследване за над 1,1 млн. евро. Следващата ключова стъпка е решението на прокурорите дали събраните при обиските материали и разпитите са достатъчни за повдигане на нови обвинения и налагане на процесуални мерки.