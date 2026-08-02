Дунав спада, Румъния изправена пред най-сериозното си изпитание

Нивото на Дунав край АЕЦ „Черна вода“ спада с около 2-3 сантиметра на ден и централата може да работи на лимита си още само 4-5 дни. Ако понижението продължи, вторият блок може да бъде спрян превантивно. Румънските власти уверяват, че няма риск за ядрената безопасност.

Спадът е част от критичното маловодие по Дунав, което вече създава затруднения за енергетиката и корабоплаването в региона. Валежите в Австрия са повишили нивата на реките, захранващи Горен Дунав, но водата ще достигне Румъния след около седмица, а района на Черна вода - още пет дни по-късно.

Дебитът продължава да се свива

Заместник-генералният директор на Националната водна администрация „Румънски води“ Сорин Риндасу съобщи, че дебитът при входната точка Базиаш е 1590 кубични метра в секунда. Очаква се до 7 август той да падне до около 1450 кубични метра в секунда.

„При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около четири до пет дни“, заяви Риндасу.

За да стабилизират нивата, румънските власти разпоредиха спешни мерки. По думите му се прави „всичко възможно“, за да бъде запазена работата на атомната централа.

Помощта няма да дойде веднага

Риндасу предупреди, че ще са необходими около две седмици, преди водата от валежите в Австрия да достигне района на Черна вода и да се усети реално подобрение.

Той посочи, че Унгария вече е спряла три от четирите си блока, а България е съобщила за проблеми в Козлодуй.

Безопасността остава водеща

Румънският представител подчерта, че няма риск за самата атомна електроцентрала.

„Когато се достигнат прагове, процедурите са изключително ясни и всичко се обезопасява незабавно“, каза Риндасу.

Превантивните прагове са определени над оперативните граници. Ако нивото на Дунав продължи да пада въпреки предприетите мерки, вторият блок на АЕЦ „Черна вода“ може да бъде спрян, за да се гарантира пълна безопасност.