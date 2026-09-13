Дунав губи още сантиметри, корабоплаването остава под натиск
Няма нови заседнали съдове, но хидроложката обстановка по българския участък продължава да бъде усложнена
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Няма нови заседнали съдове, но хидроложката обстановка по българския участък продължава да бъде усложнена
Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката
Нивата се колебаят минимално, но ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила
Край Русе реката е на минус 104 сантиметра и се очаква нов спад през следващите два дни
Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
Само преди два дни реката достигна най-ниското си ниво от началото на измерванията
Минимално повишение е отчетено при Русе, Никопол и Свищов, но сушата държи нивата критично ниски и ограниченията за корабите остават
Проф. Георги Касчиев предупреждава за възможно спиране на реакторите, ако реката продължи да се отдръпва и помпите започнат да отказват
Спадът е вече над метър
Над 30 доброволци търсят находки край Ряхово, а специалистите вече проверяват сигнали и от Силистра и Тутракан
На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на V блок
Не помни досега да е имало такива гледки
Коментар от бивш министър на водите
България засега не е сред най-тежко засегнатите държави
Ниското ниво на реката постави ядрени и водноелектрически централи под риск
Събрия и Румъния помогнаха на родната атомна централа
Страната има само 4-5 дни, преди да се наложи тежко решение за АЕЦ "Черна вода"
Драмата в Дунав расте. Нивото на реката е рекордно ниско. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък. Само край Русе те...
Чуждестранните и местните посещения растат, а властите очакват рекорден сезон
Кораби и други останки от Втората световна война