Пресъхналият бряг на Дунав продължава да връща следи от миналото

Рекордно ниското ниво на Дунав превърна оголените му брегове в своеобразен прозорец към различни епохи от миналото. Десетки находки - от животински кости и зъби до керамични фрагменти и вероятна вкаменелост на десетки милиони години - вече са открити при експедиция край русенското село Ряхово. Повече от 30 доброволци, сред които и деца, се включиха в обхода, организиран след многобройни сигнали до Регионалния исторически музей в Русе. Специалистите разширяват търсенето и към други участъци на българския бряг на Дунав, съобщава Нова телевизия.

Брегът се превърна в открит терен за находки

Още в първите часове участниците са попаднали на отделни прешлени и костни фрагменти от средно големи бозайници, както и на керамика, която по първоначални данни е сравнително съвременна. Част от останките тепърва ще бъдат изследвани, за да се установят точният им произход и възраст.

Сред най-любопитните находки е вероятна вкаменелост от стрида. „В ръцете си държа последната находка до момента - вероятно стрида, която е на около 60-65 милиона години“, разказа Красимир Киров, уредник в отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей в Русе.

По думите му са открити още прешлени, други фрагменти от бозайници и малко керамика. „Най-вероятно най-доброто тепърва предстои“, каза Киров.

Мамутът даде началния сигнал, но търсенето вече е много по-широко

Интересът към района рязко се засили след находката в края на юли на изключително добре запазени челюст и други останки от мамут. Последвалите сигнали от граждани обаче показали, че оголените части на брега могат да крият далеч по-разнообразни свидетелства от различни периоди.

Именно това е причината музеят да организира по-мащабен обход, а не експедиция, насочена само към останки от мамути. Специалистите търсят всякакви предмети и природни находки, които могат да помогнат за възстановяването на историята на района.

Децата влязоха в ролята на истински откриватели

Ентусиазмът сред доброволците се оказал огромен. „Виждам колко са заредени хората с ентусиазъм и желание за откривателство. Адреналинът е много голям, особено когато децата намерят нещо“, разказа Киров.

Първата находка при сегашния обход направил доброволецът Александър. Той забелязал продълговат предмет, който се оказал кътник от едро животно - вероятно кон или друго домашно животно. Точната му възраст предстои да бъде установена.

Сигналите вече идват и от други места по Дунав

Проучването не се ограничава само до Ряхово. Красимир Киров вече е посетил района на Силистра след сигнали за намерени кости, а обходи са правени и около Тутракан.

Досега по тези места са събирани основно останки от средно големи бозайници. Част от тях вероятно са сравнително нови и могат да принадлежат на домашни животни, но окончателната преценка ще бъде направена след изследване.

Ниската вода в момента разкрива участъци, които през по-голямата част от годината са недостъпни. Затова специалистите от Регионалния исторически музей в Русе продължават обходите с очакването отдръпналият се Дунав да покаже още следи от миналото, останали скрити под водата.