Хиляди монети. Европейска държава откри съкровище без аналог

Невероятно съкровище от около 4,5 килограма сребърни монети излезе от земята в Южна Финландия и още преди да бъде напълно проучено вече счупи национален археологически рекорд. Монетите са хиляди, а точният им брой тепърва ще бъде установен, защото голяма част от тях все още не са почистени и разделени. Според музеите в Лахти това е най-голямото известно във Финландия съкровище от монети от късната желязна епоха и времето на викингите. Мащабът на откритието е такъв, че досегашният рекордьор изглежда почти скромен до него.

Два пъти по-тежко от досегашния рекорд

Цифрите показват колко необикновена е находката. Новооткритите монети тежат общо приблизително 4,5 килограма. Досега за най-голямото викингско монетно съкровище във Финландия се смяташе находката от Нусиайнен, открита през 1895 г. Тя съдържа около 1700 монети и други предмети с общо тегло около 2,2 килограма.

С други думи, съкровището от Сисме е повече от два пъти по-тежко. А археолозите все още дори не знаят окончателния брой на монетите. Те предстои да бъдат почистени, разделени, описани и датирани една по една, което означава, че истинският мащаб на откритието тепърва ще се разкрива.

И точно тук е огромната стойност на находката. Не става дума просто за внушително количество древно сребро, а за хиляди отделни исторически свидетелства. Всяка монета може да носи информация за произхода си, времето, в което е отсечена, търговските маршрути, по които е пътувала, и контактите на хората, живели на територията на днешна Финландия.

Не са само монети - излязоха още сребърни предмети

Сред находките има и фрагмент от т.нар. платежно сребро, сребърна гривна, сребърен обков и сребърно мънисто. Това допълнително увеличава научната стойност на съкровището, защото археолозите получават не просто парична колекция, а цял комплекс от предмети, свързани с начина, по който богатството е било съхранявано и използвано през онази епоха.

Още по-необичайно е как съкровището е било скрито. Монетите и предметите са били поставени в два съда от брезова кора, заровени на около 45 сантиметра под земята между камъни. Двете укрития са били на около 12 метра едно от друго.

Брезовата кора прави находката „двойно уникална“

Самите останки от съдовете могат да се окажат почти толкова интересни, колкото среброто в тях. Органичните материали рядко се запазват в почвите на Финландия в продължение на толкова векове. Именно затова оцелелите части от брезовата кора дават допълнителна възможност да се разбере как подобни богатства са били опаковани и укривани.

Директорът на музея в Лахти Туулия Туоми отбелязва, че необикновени са едновременно размерът на съкровището и огромният брой монети, а запазването на самия съд е отделна археологическа ценност.

На практика учените получават рядко съчетание - огромно количество метални предмети и част от оригиналната опаковка, в която те са останали скрити близо хилядолетие.

Съкровище, което може да разкаже как Финландия е била свързана с викингите

Епохата на викингите приблизително съвпада с част от финландската желязна епоха. Викингският свят се свързва преди всичко с териториите на днешните Швеция, Норвегия и Дания, но Балтийско море е било огромна търговска артерия, по която хора, стоки и сребро са се движели на големи разстояния.

Точно затова новото съкровище е толкова важно. То може да даде още доказателства колко тесни са били връзките между населението на днешна Финландия и скандинавския свят. Археологът Тони Пауку посочва, че находката подчертава тези контакти, осъществявани чрез търговията през Балтийско море.

След като монетите бъдат почистени и произходът им стане ясен, учените ще могат да проследят откъде е дошло част от среброто. Подобни находки от региона са включвали монети от далечни земи, което показва колко разклонени са били търговските мрежи преди около хиляда години.

Кой е заровил 4,5 килограма сребро и защо не се е върнал

Тук започва и голямата загадка. Подобни укрити съкровища не са необичайни за Финландия през късната желязна епоха. Причините могат да бъдат войни, набези, политическа нестабилност, страх от нападение или просто желанието богатството да бъде пазено на тайно място.

Съществуват и предположения, че религиозните вярвания може да са имали роля, защото в определени общности е съществувала представа, че заровеното имущество може да последва притежателя си в отвъдния живот.

За конкретното съкровище обаче отговор засега няма. Около него не са открити погребения. Известно е само едно - хората, които са скрили огромното количество сребро, никога не са се върнали, за да го приберат.

Металотърсачът започнал да „реве“

Откритието е направено от 40-годишния Кале Лапинен, който от години обикаля района с металотърсач. На 3 септември той отново се върнал на място, което бил проверявал и преди, без особен успех.

Този път обаче уредът започнал да подава един след друг мощни сигнали. Лапинен започнал да копае и на около 45 сантиметра под земята се показала купчина монети.

След първоначалния прилив на адреналин той постъпил точно както археолозите се надяват да постъпи всеки любител - спрял и уведомил властите. Още на следващия ден мястото било проверено от археолога Еско Тикала и находката била извадена под професионален контрол.

Тогава станало ясно, че монетите не са само на едно място. На около 12 метра разстояние се намирало и второто укритие.

Любител направи находка, за която археолозите могат само да мечтаят

Историята на Лапинен е любопитна и сама по себе си. Той работи като офицер в търговския флот, занимава се с антики и търси исторически предмети още от 1998 г. И преди е попадал на ценни находки, включително сребро от викингската епоха, но нищо не може да се сравни с това, което лежало под гората край родния му Сисме.

Археолозите подчертават и друг важен аспект - любителите с металотърсачи могат да стигнат до места, които професионалните екипи никога не биха имали ресурс да проучат систематично. Но огромно значение има какво се случва след сигнала на уреда. Ако предметите бъдат извадени хаотично и контекстът бъде разрушен, ценна историческа информация може да изчезне завинаги.

В случая Лапинен е получил похвали именно защото веднага е сигнализирал специалистите. „Ню Йорк таймс“ също разказва историята му като пример за любител, чието откритие се превръща в голямо професионално археологическо събитие.

Истинската стойност тепърва ще бъде измервана

Находката няма обявена парична оценка и за археолозите това далеч не е най-важният въпрос. Нейната огромна стойност е историческа и научна. Хиляди монети от едно и също укритие могат да разкрият модели на търговия, контакти между различни общности, движението на среброто и икономическия живот в Северна Европа преди около хилядолетие.

Предстоят месеци, а вероятно и години на почистване, каталогизиране и изследване. Едва тогава ще стане ясно точно колко монети съдържа съкровището, от кои земи идват и кога са били заровени.

Още сега обаче едно е сигурно - 4,5-те килограма сребро от Сисме вече промениха археологическата карта на Финландия. Това не е просто поредната шепа древни монети, а най-голямото известно в страната викингско монетно съкровище - огромен архив от сребро, който е чакал под земята почти хилядолетие, за да започне отново да разказва историята си.