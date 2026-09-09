Малък меден пръстен разкри нова тайна за Пилат Понтийски

Древен меден пръстен с печат може да разкрива нови подробности за администрацията на Пилат Понтийски в Юдея преди около 2000 години. Нов анализ подкрепя тезата, че гръцкият надпис върху находката трябва да се чете като PILATO и вероятно означава „за Пилат“ или „до Пилат“, пише Múlt-kor. Самият предмет едва ли е принадлежал на римския префект, а по-вероятно на нископоставен служител, роб или освободен човек, работил за администрацията му. Проучването е публикувано в Palestine Exploration Quarterly.

Пръстенът чакал десетилетия в хранилище

Артефактът е открит още през 60-те години на миналия век при археологически разкопки в планинската крепост Иродион. Върху медния пръстен има изображение на съд и гръцки надпис, но находката дълго време остава в хранилище и не привлича особено внимание.

Едва през 2018 г. израелски учени предложиха прочита PILATO и поставиха въпроса дали предметът може да има връзка с Пилат Понтийски - римския управител на Юдея, останал в историята най-вече заради ролята си в библейския разказ за съда над Исус Христос.

Една дума предизвика научен спор

Първоначалното тълкуване не остана безспорно. През 2023 г. други изследователи предположиха, че буквите може да образуват две отделни думи, което отслабваше пряката връзка с Пилат.

Новото изследване обаче отново подкрепя първата версия. Авторът Бонешо смята, че надписът представлява гръцка транслитерация на латинската форма Pilato. Според него тя може да бъде разбирана като „до Пилат“ или „за Пилат“.

Грешка в една буква не отхвърля версията

Надписът има любопитна езикова особеност. В края е използван гръцкият омикрон вместо очакваната омега. Според изследователя това не е достатъчно основание надписът да бъде отхвърлен като неправилно разчетен.

Обяснението може да е много по-просто - човекът, изработил пръстена, вероятно е имал ограничени познания по латински и гръцки. Сходството между някои знаци в двете азбуки също е можело да доведе до неточност. Необичайното разположение на част от буквите пък може да се дължи на дефекти в метала и малкото пространство върху печата.

Защо пръстенът едва ли е бил на самия Пилат

Качеството на предмета е един от най-силните аргументи срещу предположението, че лично Пилат Понтийски го е носил. Пръстенът е направен от обикновена медна сплав - материал, използван от войници, хора от по-ниските социални слоеве и нископоставени служители.

Богатите римски чиновници обикновено са разполагали с далеч по-скъпи пръстени с печати - от злато или украсени със скъпоценни камъни. Освен това върху находката е изобразен съд - мотив, характерен за еврейската среда в Юдея през I век.

Възможен служител удостоверявал документи „за Пилат“

Именно съчетанието между евтиния материал, местния мотив и надписа кара изследователя да предложи друга версия. Собственикът може да е бил роб, освободен човек или нископоставен служител, ангажиран от римската администрация.

Такъв човек би могъл да използва пръстена като печат върху документи или стоки, предназначени „за Пилат“ или „до Пилат“. Ако тази хипотеза бъде потвърдена, находката би дала рядък поглед към всекидневната административна работа около римския управител, а не само към самата му личност.

Местните хора може да са имали важна роля в римската власт

Пилат Понтийски управлява Юдея приблизително между 26 и 36 г. сл. Хр. Това е период, в който римската система на провинциално управление се опира не само на изпратени от Рим чиновници, но и на хора от местното население.

Новото тълкуване на пръстена подкрепя възможността именно такива служители с по-нисък социален статут да са изпълнявали практически задачи - да обработват документи, да удостоверяват доставки и да обслужват администрацията на римския префект.