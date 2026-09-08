Нидал Алгафари посочи новия президент на страната

Политическият PR ескперт Нидал Алгафари бе гост в "Денят на Дарик" и коментира предстоящите президентски избори и кой е вероятно да видим на потенциален балотаж.

„Над 99% е сигурна победата на Йотова на президентските избори. Сега, на първия тур, няма как да се случи, най-вероятно заради броя избиратели, заради това колко хора има в списъците, но на втория тур със сигурност ще е тя.“

„Тук вече не знам кой на кого ще се противопостави, защото някак си се опитваме всички да направим така, че битката да е между госпожа Йотова и двамата TikTok герои, но все още се надявам, чакам да видя дали ще се появи фигура от „Възраждане“, която би могла да се пребори за балотажа и да е там вместо Гюров и Кандев.“

„На мен не ми изглежда добър вариант нито един балотаж, какъвто и да е той, но реалностите са такива. Те имат възможности, те имат с кого да се сбият, те имат своя ясна политика, която е много различна от тази на хората от градската десница.

Със сигурност има за какво да сочат с пръст Илияна Йотова и господин Радев за политиката им, така че, ако трябва да има някаква политическа идентичност, която да е много ясна и която би могла да се бори, това са кандидатите на „Възраждане“. Кандидатът на „Възраждане“ за президент най-вероятно ще бъде проруски.“

На въпроса може ли Гюров да отвори ветрилото и да излезе отвъд ПП и ДБ, той каза:

„Невъзможно. Защото по време на неговото министър-председателство изгори всички мостове. Той и господин Кандев, тоест тук трябва да вкараме и господин Кандев, изгориха мостовете към ГЕРБ, изгориха мостовете към Движението за права и свободи, изгориха мостовете към „Възраждане“, така че няма как да стане.“

„Според мен ДПС ще подкрепи Илияна Йотова. Напълно сме наясно всички, че на всички избори досега за президент, като може би изключим втория мандат на господин Радев, президентът е избиран с гласовете на ДПС. Те винаги са били някаква част от избора и то не малка.“