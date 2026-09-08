От ГЕРБ с нова позиция. Кого ще подкрепят на изборите

Една от големите неизвестни преди президентските избори получи своя отговор. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за „Дондуков“ 2 със собствен кандидат.

Това решение беше взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов, съобщиха от формацията. Малко по-късно Теменужка Петкова обясни, че ГЕРБ няма да подкрепи никоя от обявените кандидатури.

Няма и да подкрепим никого, защото ако някой иска подкрепа, трябва да я поиска официално, подчерта тя.

По-рано днес беше обявен брифинг, не е ясно дали темата е била тази, но малко по-късно беше отменен. Причината не е ясна.