Политолог с мрачна прогноза за ГЕРБ. Изборна криза

С мрачна прогноза за бъдещето на ГЕРБ излезе социологът от „Тренд” Евелина Славкова. Според нея, ако партията на Борисов няма собствен кандидат на президентските избори, много трудно ще се мобилизира за местните.

Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече. Не съм убедена как ще бъде разтълкувано от избирателите им, тъй като вътре в партията има някакво напрежение дали да има, или да няма кандидат, коментира Славкова в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според нея мнението на лидера на партията Бойко Борисов е "по-скоро да нямат собствен кандидат”. "Представете си ГЕРБ, която няма да участва на избори как ще влезе на местните избори като не е мобилизирала електората си. Отказът е риск към партията”, смята тя.

"Вероятността техните избиратели да припознаят Илияна Йотова е по-голяма. Причината е, че в съзнанието им Андрей Гюров е подкрепен от партии, които преди няколко години арестуваха Борисов”, уточни Славкова.

Социологът заяви, че не би се ангажирала с мнението, че изборният резултат е предрешен към момента. „До момента е очевидно кой ще отиде на балотаж, защото все още не знаем кои ще са останалите кандидатури. Не трябва да забравяме, че президентските избори съдържат мажоритарен характер, но без подкрепа от политическа партия е трудно да бъдат спечелени”, каза още тя.

По думите ѝ победител на първи тур може да имаме ако на 25 октомври излязат да гласуват над 3 милиона и 300 хиляди души, а първият да има над 1 милион и половина гласа.

„Президентските избори ще бъдат мерило за първите 100 дни от управлението на „Прогресивна България”. Ще видим дали ще има ерозия от страна на техните избиратели”, каза още Славкова.

Според Славкова Илияна Йотова и Румен Радев имат различен стил на поведение.