Политолог с мрачна прогноза за ГЕРБ. Изборна криза
Проблемът продължава и на местните избори
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Проблемът продължава и на местните избори
Скептична съм за 121 негови депутати на Радев, каза Евелина Славкова
Истинското мнозинство ще го видим при избора на главния прокурор, на регулаторите
Избирателната активност може да падне на 2 милиона души
Очертава се сложна кампания, но стратегиите на основните играчи на терена са ясни, каза Славкова
Всички събития, на които сме свидетели, потвърждават че явно има някакви зависимости
Не сме убедени обаче кой ще бъде на второ, трето и четвърто място, посочи Евелина Славкова
В съзнанието на президента стои темата за създаването на нов политически проект
Затова не е лишено от логика да има двама съпредседатели в ДПС
Колкото трудно ни изглеждаше съставянето на тази коалиция, толкова по-трудно започва да изглежда тези хора да се разделят
По думите ѝ „с такъв имидж е много трудно да правиш политически проект”
Това правителство изглежда все по-приемливо, смята Евелина Славкова
Шансът все пак да има правителство с първия мандат е много по-голям
Най-изгодна позиция за ПП-ДБ бе да влязат в колаборация с ГЕРБ
Съдебната реформа донякъде е червена линия за ГЕРБ и "Продължаваме промяната"
Ако се стигне до подобна коалиция, ще има експертно или техническо правителство
Партиите говорят предизборно на своя електорат и не търсят баланс за правителство
ГЕРБ са в сложна ситуация и са готови да използват различни варианти
Очакванията на хората са, че ще има кабинет, каза социологът Евелина Славкова
Говори Евелина Славкова