115 години от рождението на Ванга: Рупите събира поклонници на 3 октомври

С тържествена програма на 3 октомври в Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Вангелия Гущерова - Ванга. Проявите започват в 11:00 часа в храм „Света Петка Българска“, съобщи председателят на фондация „Ванга“ Иван Драмов. В празничния ден в местността се очаква да пристигнат посетители и почитатели на пророчицата от различни части на страната.

Денят започва с тържествена литургия

В 11:00 часа ще бъде отслужена тържествена литургия в чест на годишнината от рождението на Ванга. В 12:00 часа е предвидено слово, посветено на живота и делото й, а в 12:15 часа ще последва музикален поздрав.

В 12:30 часа в ритуалната зала на фондация „Ванга“ ще бъде представена книгата „Вангелия“ на Жени Костадинова. Така програмата ще съчетае църковното отбелязване на годишнината със спомени и разкази за живота на една от най-разпознаваемите български личности на XX век.

Комплексът пази предмети и спомени от Ванга

Фондация „Ванга“ стопанисва около 230 декара в местността Рупите. В комплекса влизат храмът „Света Петка Българска“, къщата, в която Ванга е приемала посетители, както и манастирската част, разположена в полукръг около храма.

Манастирската част разполага с 12 стаи и 30 легла, както и с ритуална зала за кръщенета и венчавки и изложбена зала. Посетителите могат да видят множество предмети, дарени на Ванга приживе, сред които книги, картини и икони. В изложбената зала са подредени и фотографии от важни моменти от живота й, а там се прожектира и филм, посветен на нейното дело.

Над 200 дървета в Рупите

Освен храмовия комплекс и музейната част, фондацията стопанисва и значителна част от земята в Рупите. Сред зелените площи има над 200 дървета от около 100 различни вида, а земеделската земя е обособена като самостоятелен имот.

Годишнината от рождението на Ванга ще бъде отбелязана на 3 октомври, докато традиционният храмов празник на „Света Петка Българска“ е на 14 октомври. Двата дни събират в Рупите хора, които идват както заради храма, така и заради паметта за Ванга и мястото, с което е свързана голяма част от живота й.