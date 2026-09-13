НИМ събира поколенията около делото на Левски
Президентът ще произнесе слово пред представители на държавни, научни и културни институции
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Президентът ще произнесе слово пред представители на държавни, научни и културни институции
Той е роден на 6 януари 1848 в Калофер
Името му остава сред най-светлите в българската музикална история
Казанлък почита паметта на Апостола по неочакван начин
По повод годишнината, на 18 юли музеен обект „Хилендарски метох“ ще бъде отворен за безплатни посещения
Тържествата в Сопот започнаха още във вторник
„Аз се гордея, че съм го познавала. За мен той беше истински аристократ…“, казва Лили Иванова
В края на кариерата си той получава Оскар, но не може да го вземе лично
Творбите на режисьора са силно повлияни от западното кино и европейската литература
Зам.-кметът Милена Желева: Ботев имаше една голяма мечта, една голяма молитва, а именно – да види България свободна, просперираща, европейска държава
В Стара Загора ще бъдат отбелязани 177 г. от рождението на поета и революционер Христо Ботев на 6 януари 2025 г.
Беше открита на 3 октомври 2023
На 8 септември билките лекуват
Васил Левски е вечният критерий на поколения българи от Освобождението до днес
На 18 юли 2024 г. се навършват 187 г. от рождението на Апостола на свободата Васил Левски
Великият бас обичал най-много ролята на Борис Годунов
Утре, 25 април, се навършват 62 години от рождението на слънчевото момиче на Бургас
Тържествената церемония ще започне с военен ритуал от двора на Националния музей "Христо Ботев"
Голяма изненада за зрителите
Той зове да бъде поправена явната грешка в биографията на най-великия българин