НИМ събира поколенията около делото на Левски

Президентът Илияна Йотова ще произнесе днес слово на тържественото честване по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Церемонията започва в 11 часа в Слънчевата зала на Националния исторически музей. Събитието ще събере представители на държавни, научни, образователни и културни институции, местната власт в Карлово и родственици на Апостола. Организатори са Националният исторически музей и Националният музей „Васил Левски“.

Васил Иванов Кунчев е роден на 6 юли по стар стил, или на 18 юли 1837 г. по нов стил, в Карлово. Датата се утвърждава като рождена на Апостола още в края на XIX век благодарение на първите му биографи.

Днес доц. д-р Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще представи научното експозе „Васил Левски в своето историческо време“. То ще постави революционната дейност и идеите на Апостола в политическата и обществената среда на епохата.

Приветствия към гостите ще отправят директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова и директорът на Националния музей „Васил Левски“ Дора Чаушева.

Проф. д-р Боян Добрев от Националната художествена академия ще представи мултимедийната панорама „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство“. Тя проследява как личността на Левски е пресъздавана от различни поколения български художници и как образът му се превръща в част от националната памет.

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