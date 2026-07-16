Вторият ден от Горещниците идва със строги забрани и имен ден

На 16 юли Православната църква почита света мъченица Юлия Картагенска, запазила християнската си вяра въпреки пленничеството и жестоките изпитания. В народния календар денят е вторият от Горещниците - трите опасни летни дни, свързани с огъня, гръмотевиците и градушките. Традицията повелява да не се работи и да не се пали огън.

От знатен дом до робство

Света Юлия била родена в Картаген в християнско семейство и получила възпитание във вярата. Още като девойка попаднала в плен и била отведена в Сирия, където я продали на езически търговец.

Въпреки робството тя изпълнявала съвестно задълженията си, постела и се молела. Господарят й многократно настоявал да се откаже от Христос и да се поклони на езическите богове, но Юлия останала непреклонна.

Празникът на Корсика се превърнал в мъченичество

При едно търговско пътуване господарят взел Юлия със себе си. Корабът спрял на остров Корсика по време на голям езически празник, но младата християнка отказала да участва в жертвоприношенията.

Жителите на острова разбрали, че тя изповядва Христовата вяра. След като не успели да я склонят да се поклони на идолите, подложили Юлия на мъчения и я разпнали на кръст. Според православното житие монаси от близък остров прибрали тялото ѝ и го погребали в своята църква.

Вторият ден от Горещниците

Църковният празник се преплита с древните народни представи за Горещниците - 15, 16 и 17 юли. Те били смятани за най-жарките и опасни дни на лятото, когато огънят можел да слезе от небето и да унищожи домовете, нивите и добитъка.

В различните краища на България трите дни имат различни имена. В Северна България са познати като Чурлига, Пърлига и Огнена Марина, а в южните райони - като Люта, Чурута и Опалена Мария. Вторият Горещник се пада именно на 16 юли.

Без работа, огън и прясно изпечен хляб

Старите българи не излизали да работят по нивите през Горещниците. Вярвали, че снопите и реколтата могат да пламнат, а нарушаването на забраната ще донесе пожар или градушка.

Не се палели домашното огнище и пещта, не се печал хляб и не се изнасяла жар от къщата. На места се избягвали също прането и миенето, за да не бъдат предизвикани гръмотевици и природни бедствия. Забраните били почит към силата на огъня, но и начин хората да се предпазят от тежка работа в най-горещата част на лятото.

Кой празнува имен ден

На 16 юли имен ден празнуват Юлия, Юлиян и Юли.

Името Юлия има латински произход и се свързва с древноримския род на Юлиите. Празникът носи посланието на света Юлия за твърдост, вяра и вярност към собствените убеждения.

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