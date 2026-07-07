Канят у нас Вселенския патриарх за честванията на Св. Иван Рилски

Светият синод на Българската православна църква отправи официална покана към Вселенския патриарх Вартоломей да посети България през октомври. Поводът са тържествата за 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец - небесен покровител и закрилник на българския народ. Решението е взето на редовно заседание на Светия синод на 26 юни 2026 г., а проявите са предвидени за периода 16-20 октомври.

Поканата е връчена в Истанбул

Нарочна църковна делегация посети Истанбул, за да предаде поканата на Вселенския патриарх. Тя беше водена от Русенския митрополит Наум, а в състава й бяха Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, и д-р Александър Смочевски.

Българските пратеници предадоха и поздрав от българския патриарх Даниил и от Светия синод. Срещата се състоя в храма „Света Неделя“ в Кондоскали, където беше отслужена тържествена света литургия по повод празника на света Неделя.

Братски думи за Българската църква

В края на литургията Вселенският патриарх Вартоломей приветства българската делегация и подчерта връзките между двете църкви. Той заяви, че в лицето на пратениците приветства цялата Българска църква и отправи братски поздрав към Софийския митрополит и български патриарх Даниил.

Вартоломей припомни и неотдавнашното посещение на патриарх Даниил на родния му Имврос за неговия имен ден. По думите му това посещение го е изпълнило „с духовна радост, вълнение и ликуване“, а споменът за него остава „жив и сладък“.

Свети Йоан Рилски като духовна връзка

В писмото на Светия синод се подчертава, че духовното наследство на свети Йоан Рилски принадлежи към общото византийско-славянско църковно и културно пространство. Именно в тази среда през вековете се развиват и отношенията между Българската православна църква и Константинополската Вселенска патриаршия.

От БПЦ-БП посочват, че личността на свети Йоан Рилски е една от живите духовни връзки между двете сестри църкви. Той свидетелства за многовековната им обща история и принадлежност към православното предание.

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