Страшен скандал с Хари минути след като кацна в Лондон

С фалстарт започна краткото посещение във Великобритания на принц Хари. Малко след като кацна тази вечер в Лондон, дойде и първият скандал.

Принц Хари няма да бъде допуснат да отседне в Бъкингамския дворец по време на посещението си във Великобритания, съобщи Daily Mail.

Крал Чарлз III лично предложил апартаменти на сина си. Хари първоначално отказал тази опция, но преди да кацне променил решението си.

От двореца учтиво му обяснили, че вече не е възможно да се организира необходимата служба и персонал за толкова кратко време.

Говорител на Хари изрази разочарование, казвайки, че предложението е оттеглено "в последния момент." Служителите в кралския дворец обаче са категорични, че не е било получено официално съгласие преди изтичането на крайния срок.

Хари пристига в Лондон пристигна напълно сам, а Меган Маркъл и децата им - Арчи и Лилибет, останаха в САЩ.

Първоначално бе планирано цялото семейство да пътува заедно, но плановете бяха отменени в последната минута поради поредния отказ на британските власти да им бъде предоставена държавна полицейска охрана.

Медиите пишат, че Хари е бил бесен заради отказа на охраната. Според BBC, само няколко дни преди посещението той разбрал, че няма да има автоматична полицейска защита за семейството и това го разстроило много.

Сега се надявал на среща с баща си, която да направи възможно съпругата и децата все пак да се присъединят към него час по-скоро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com