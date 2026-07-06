Изненада от Ердоган! Автомобили без врати за срещата на НАТО

Фатме Мустафова, пратеник на Стандарт в Анкара

Турският президент Ердоган прави невероятно електрическо шоу в Анкара, като лимузините, в които ще се возят гостите на срещата с НАТО, ще са без врати, а освен това ще пеят турския химн на лидерите

Десет лимузини TOGG ще превозват участници по време на 36-ия среща на върха на НАТО на държавни и правителствени глави, която започва в турската столица Анкара, пише Haber Global.

Те са от лимузинната версия на модела Togg T10X и са специално за събитието.

Това е исторически момент, тъй като за първи път удължената версия на първия турски национален електромобил се показва пред света и влиза в официална дипломатическа служба.

Машините са базирани са на SUV, но са с удължено шаси. Шасито му е специално разтеглено (с удължено междуосие), за да се превърне в представителна лимузина.

Най-озадачаващият визуален детайл, който предизвика фурор в социалните мрежи при появата им в Анкара, е, че превозните средства нямат традиционни странични врати.

Те са с отворена конструкция за лесно и осигуряват бързо качване/лизане на делегациите.

В удължения салон на лимузината могат да се возят до 8 души, включително шофьора.

При качването на световните лидери и чуждите делегации в колата, мултимедийната система автоматично ги приветства с изпълнение на националния химн на Турция.

На огромния цифров екран на таблото пред пасажерите се възпроизвежда специална висококачествена анимация на развяващото се турско знаме.

10-те коли са боядисани в специални цветови схеми. Едните са в традиционните червено и бяло -цветовете на турския флаг, а други- в тюркоазени тонове.

Интериорът и детайлите по екстериора са декорирани с традиционни мотиви, вдъхновени от селджукската архитектура.

Лимузините са изцяло електрически и се задвижват от един мотор. Макар че стандартният Togg T10X е бърз и динамичен, софтуерът на тези дипломатически лимузини е програмиран да поддържа максимална скорост от едва около 50 км/ч.

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