Обрат с "Боташ"! Какво се разбраха Радев и Ердоган

Фатме Мустафова,

специален пратеник на "Стандарт" в Анкара

Премиерът Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения.

"Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.

В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия.

Премиерът Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган откроиха на среща в Анкара свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Двамата разговаряха преди срещата на върха на НАТО, домакин на която е столицата на Република Турция.

Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условия на множество кризи.

По време на разговора бе отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и бяха обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

Премиерът Румен Радев изрази признателността си на президента Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в шенгенското пространство.

Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Йомер Болат, с когото също проведе среща.

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