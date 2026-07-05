Сериозна опасност в Черно море! Турция с извънредни мерки

В редица крайбрежни райони на Турция властите временно забраниха къпането в морето заради опасни морски условия, съобщават местни медии. Ограниченията засягат както популярни курорти по Черноморието, така и населени места по крайбрежието на Мраморно море, съобщи БТА.

Сред засегнатите е курортът Шиле край Истанбул - една от най-предпочитаните летни дестинации за жители на мегаполиса и туристи. Местната администрация забрани достъпа до морето на повечето плажове в района заради силно вълнение и опасни подводни течения. Изключение е направено единствено за плажовете Аязма и Агва.

Подобни мерки са въведени и в крайбрежните градове Текирдаг, Коджаели и Къркларели, разположени по брега на Мраморно море. Забрана за плуване е обявена и в редица черноморски провинции, сред които Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин и Самсун.

Според турските метеоролози основната причина за ограниченията не са валежите, а силният вятър и бурното море, които създават риск за летовниците. От метеорологичните служби предупреждават, че вълнението остава значително и условията за къпане са опасни.

Очаква се част от забраните да останат в сила и през следващите дни, докато обстановката по крайбрежието се нормализира. Местните власти призовават гражданите и туристите да спазват указанията за безопасност и да не навлизат във водата въпреки високите летни температури.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com