Тръмп втвърди тона към Израел. Нетаняху светкавично отговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Axios, че ще се срещне с премиера на Израел Нетаняху в САЩ следващата седмица.

Той беше категоричен, че отношенията САЩ- Израел са такива, че Нетаняху "знае кой е начело тук, в Белия дом".

Израелският премиер светкавично даде да се разбере, че много добре е разбрал посланието.

Нямаме разногласия между Израел и Вашингтон по политически въпроси, включително по отношение на Иран, заяви министър-председателят в нарочно интервю за Fox News.

"Не мисля, че има разногласия. Америка ни нарече примерни съюзници, защото ние, за разлика от много от вашите - така наречени съюзници, всъщност се борим рамо до рамо с вас", оправда се Нетаняху.

"Мисля, че истинският въпрос е дали имаме различни цели по отношение на Иран. И отговорът е не. Имаме общи цели. Искаме Иран да се откаже от ядрената си оръжейна програма. Искаме обогатеният материал да бъде премахнат. Искаме съоръженията за обогатяване на уран да бъдат демонтирани", добави той.

Както Axios вече съобщи, позовавайки се на свои източници, много съветници на американския президент са недоволни от действията на Нетаняху.

Преди седмица Тръмп побесня заради действия на Израел и в разговор с Нетаняху използва нецензурни думи. Той го критикува заради удари по Ливан, които застрашиха преговорите с Иран.

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