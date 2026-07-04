Рецептата на Петър Димков за спокоен сън

Народният лечител Петър Димков често казвал, че добрият сън е една от най-важните предпоставки за здраве и дълголетие. Според него организмът се възстановява най-добре, когато човек си ляга спокоен, без преяждане и без излишно напрежение.

Един от най-популярните му съвети за по-лесно заспиване е чаша топъл билков чай около половин час преди лягане. Сред билките, които препоръчвал, са маточина, липов цвят и лайка – растения, използвани от векове в българската народна медицина за успокояване.

Рецепта за вечерен чай по народната традиция:

1 чаена лъжичка маточина;

1 чаена лъжичка липов цвят;

1 чаена лъжичка лайка;

250 мл гореща вода.

Билките се заливат с горещата вода и се оставят да киснат около 10 минути. След прецеждане чаят се изпива бавно, без подсладители или с малко мед по желание.

Димков обръщал внимание не само на билките, но и на вечерните навици. Той съветвал последното хранене да бъде леко и поне два часа преди сън. Според него кратката разходка на чист въздух, проветрената стая и избягването на силни емоции вечер също допринасят за по-спокоен и пълноценен сън.

Лечителят вярвал, че истинското дълголетие се крие в съчетанието на умерено хранене, движение, чист въздух, положителна нагласа и достатъчно почивка.

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