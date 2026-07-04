PNR-гейт или колко точно закона погази МВР шефът във вендетата си срещу Пеевски?

Колко точно закона може да наруши един вътрешен министър преди да бъде принуден да подаде оставка или да бъде уволнен от правителството, чийто член е? Отговорът е елементарен – нула! Та нали именно шефовете на МВР са призвани да бдят за спазването на законността и реда в държавата. Как така ще ги погазва законите?!

Тогава защо от петък насам всички „независими“ неправителствени организации, обслужващи задкулисните интереси на кръга „Капитал“ мълчат и не искат оставката на вътрешния министър Иван Демерджиев? При това при положение, че не друг, а именно оглавяваното от него МВР разобличи като лъжа твърденията му, че конституционният съдия Десислава Атанасова била летяла на 5 април 2024г. на един и същи чартърен полет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски?

Допреди Атанасова да извади официалната справка от МВР, показваща черно на бяло, че по същото време тя е била на борда на турските авиолинии и напът не за Дубай, а за Истанбул, въпросните НПО-та, както и партии като ПП и ДБ, вкупом зовяха да подаде оставка от Конституционния съд. В момента, в който истинските факти излязоха наяве, всички рязко замлъкнаха. Вместо със същия ентусиазъм да започнат да искат оставката на очевидно излъгалия Демерджиев. Защо?! Нали са „борци“ за истината и справедливостта. Или само когато им изнася.

Ясно е, че отговорът на този въпрос е доста елементарен, но преди да стигнем до него е добре да изясним цялата фактическа обстановка. И най-вече - колко точно закона наруши МВР шефът във вендетата си срещу Делян Пеевски, при това използвайки ведомството като бухалка и абсолютно нелегитимно срещу лидер на опозиционна партия.

Погазване на законите и у нас, и в ЕС

По време на изслушването си в пленарна зала в четвъртък, Демерджиев изнесе подробна информация за полетите, които Пеевски е правил за последните 8 години, която обаче включваше не само него, но и конкретни имена на пътници, които – според твърденията на министъра, също са били на борда.

Явно същата справка, но по - разширена, малко по-късно беше огласена и от свързаните с корпоративно-олигархичния кръг „Капитал“ журналисти от „Извън ефир“, в частност - от Николай Стайков, дългогодишен кадър на този кръг, към който гравитира и самият Демерджиев, както и вече споменатите НПО-та и партии. От тази справка стана видно, че тя включва не само полети, излитащи и кацащи от София и обратно, а и такива от други държави. Достъпът до подобни данни обаче е строго ограничен и право на него нямат не само журналисти, но дори и МВР шефът.

Причината е, че единствената система, която съдържа такава информация, е международната платформа PNR (Passenger Name Record), както разкри още в четвъртък бившият вътрешен министър и депутат от ДПС Калин Стоянов. Именно затова той сезира и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова, за да разследва кой и на какво правно основание е правил проверка в нея.

Какво точно е PNR системата?

Тъй като PNR системата съдържа чувствителни данни за пътниците, които се въвеждат от всички, участващи в нея държави, достъпът до платформата е силно лимитиран. У нас боравенето с нея е регламентирано въз основа на Европейска директива от 2016 г., в следствие на което е приета поправка в Закона за ДАНС. Тя предвижда създаването на специално звено в агенцията, което единствено има правото да прави справки в системата. Т.е. никой друг не може да „рови“ в нея. Било то ГДБОП, които са изготвили справката, изчетена от Демерджиев. Било то самият МВР шеф, който дотук – с публичното размахване на такъв тип информация, е нарушил поне няколко български закона, в това число този за личните данни и за ДАНС, както и поне една Европейска директива. А да не говорим за журналисти, като Стайков и Цънцарова, на които най-вероятно Демерджиев, също в нарушение на закона, е дал същата информация.

Отделно, платформата се използва само за тежки криминални престъпления, предимно свързани с тероризъм, за каквито няма данни да е разследван Пеевски. Самият Демерджиев обяви в Парламента, че проверявал Пеевски по сигнали за това, къде бил летял и как били платени полетите му, което няма нищо общо с целта, позволяваща изваждане на информация от международната платформа PNR. Да не говорим, че бидейки депутат, Пеевски има имунитет, съответно може да бъде проверяван само, ако срещу него има образувано досъдебно производство за престъпление. Данни за каквото също няма.

Прелюбопитен е и още един факт – в свой пост във Фейсбук, разследващият журналист Стефан Ташев подчерта, че данните в тази система се съхраняват 6 месеца, след което задължително трябва да се анонимизират. Т.е. – криптират се така, че при проверка да не е ясна личната информация за лицата.

Има вариант тя да се „деанонимизира“ – т.е. информацията да се върне в първоначалния й вид, но това може да се случи само при съдебни дела, отново за тежки престъпления и най-вече за тероризъм. „Тогава възниква въпросът откъде Демерджиев вади данни за полети от 2018-2019 година? И кои са тези частни авиокомпании, които съхраняват резервационни данни с имена на пътници толкова време, че и охотно ги предоставят на ГДБОП?“, попита Ташев. А още по- фрапиращо е, как в „Извън ефир“ се появиха още по-стари полети - от 2015г. и то от чуждестранни граждански авиопревозвачи, които нито са кацали, нито са излитали от летище София.

Това е огромен скандал, защото платформата PNR e международна и се отнася до полети в цяла Европа и не само, достъпът до които е строго регламентиран и ограничен. В този смисъл, отговорът на Стайков, че е получил информацията от „свои източници“ въобще не е адекватен - изнасянето на тази информация е сериозно закононарушение, а не анонимен разказ от типа „една жена ми каза“. Не можеш да скриеш източника си, той е повече от очевиден.

Фактът, че справката е дошла именно от ГДБОП, които нямат право на достъп до системата, само допълнително доказва версията, че данните, изчетени от Демерджиев са били манипулирани. Версия, която получи своето потвърждение още, когато Десислава Атанасова публикува официалната информация от МВР, доказваща, че на въпросната дата тя е била на борда на съвсем друг самолет, пътуващ към съвсем друга дестинация.

И която ясно показва за пореден път, че Демерджиев не само няма място в МВР, а би трябвало да бъде разследван (отново за пореден път) за злоупотреба с власт. Това е видно и за най-политически неангажираните. Въпреки това всички онези споменати вече НПО-та, партии и медии, гравитиращи и създадени от кръга „Капитал“ упорито мълчат за оставката му, защото обслужват подобно на Демерджиев едни и същи интереси – не на обществото, а на задкулисието. При това толкова агресивно и елементарно, че в опита си да удовлетворят желанието на кръга „Капитал“ да очерни за пореден път Пеевски, както и да удовлетворят амбицията и егото на Демерджиев да се „докаже“, вкараха държавата ни в епицентъра на огромен международен скандал.

Какви са последствията за България?

Скандал, който може да има тежки последствия за самата държава. Причината е, че PNR е строго регулирана общоевропейска система и злоупотребата с нея за политически цели води не само до тежки репутационни, но и до потенциални правни удари за България, тъй като случилото се показва, че е била нарушена Евродирективата от 2016. Нарушение, заради което Европейската комисия може да стартира официално производство срещу нас, а Европол и партньорските служби на държавите-членки на EС могат да ограничат или спрат обмена на оперативна информация с българското звено в ДАНС, отговарящо за PNR.

Все рискове, които Демерджиев, бидейки вътрешен министър, вероятно е знаел и въпреки това първо незаконно е поръчал справка в PNR (без да е имал законно право на това), а след това е изчел манипулирана нейна версия – умишлено или не тепърва ще става ясно, за да „удари“ политически опонент, какъвто е Пеевски. А също така е предоставил същата информацията на журналисти от приятелска медия, каквито са Стайков и Цънцарова. На този фон най-важният въпрос в момента е защо човек, доказал, че дребнавите интереси, егото му и обслужването на олигархични кръгове са по-важни от спазването на законите и демократичните принципи, изобщо продължава все още да е вътрешен министър?

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