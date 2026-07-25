Хамид Хамид: Демерджиев е в паника, кара НАП да го "пере"

Днешната медийна активност на ПР-ката на НАП от Бургас, с която бе направен злополучен опит за кризисен ПР на МВР министъра Демерджиев, грее като петно от мазут върху плажна кърпа. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид, който коментира изявлението на директора на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова. Пред журналисти в Бургас тя заяви, че ревизията на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения, а доходите му значително превишават разходите. На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура.

“Точният с парите” бил “чист”. Евентуално до края на 2023 г. А в следващите почти три години до днес? А проверките по подадените сигнали за огромните богатства? - заяви Хамид Хамид.



Нито дума за 411 имота, за съмнителните схеми за придобиването им, нито за това как са вкарани в регулация, за фирми и семейни схеми. И това са само част от заметените под килима факти и обстоятелства, за които алармирахме СГП по медийни публикации и сигнали на граждани, каза още Хамид.

Страховете на Демерджиев го карат да извършва панически действия и в тях той вече въвлече министерството си, а сега и НАП. Което няма как да му помогне, защото истината винаги излиза наяве, категоричен бе зам.-председателят на ПГ на ДПС.