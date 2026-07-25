Румен Овчаров: Йотова е единствената възможна кандидатура за президент

Кандидатурата на Илияна Йотова за президент е „единствената възможна и реализуема“ в настоящата политическа ситуация. Това заяви бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Ако ме питате за личното ми мнение, мога да си позволя да кажа, че кандидатурата на Илияна Йотова за мен е, без да използвам прекалено силни думи, единствената възможна и реализуема кандидатура в момента“, посочи той.

Според Овчаров твърденията, че Йотова би била „римейк на Румен Радев“, могат да бъдат изказвани само от хора, които не я познават. По думите му тя вече е дала заявка за по-консенсусно поведение на президентската институция.

„Тя заяви нещо изключително важно за България - значително по-консенсусна позиция на президентството по отношение на политическите проблеми в страната. Нещо, което при Румен Радев не се забелязваше“, коментира Овчаров.

Той изрази очакване кандидатурата ѝ да получи подкрепа не само от „Прогресивна България“ и БСП, но и от други политически и граждански организации. „Мисля, че ще обедини още много политически и неполитически структури“, каза бившият министър.