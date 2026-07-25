Надя Младенова с много силни думи за президента Йотова

"Не чух просто заявка за участие в избори. Чух увереността на човек, който не разчита на благоприятен вятър, а знае..." Това заяви началникът на кабинета на държавния глава Илияна Йотова - Надя Младенова в специален свой пост във фейсбук, с който даде подкрепата си за кандидатирането на Йотова за президент на изборите наесен. Държавният глава заяви снощи в "Панорама", че ще се кандидатира за президент, като няма да разчита на партия, а на инициативен комитет.

Ето какво гласи цялата публикация на Надя Младенова:

Има хора, които не чакат случайността да им подари възможност. Те я създават сами. С труд. С характер. С готовност да носят отговорност дори когато е най-трудно.

Знам колко безсънни нощи, колко постоянство, колко трудни решения и колко лични компромиси стоят зад всяка крачка на Илияна Йотова.

Затова вчера, когато тя каза: „Да, ще се кандидатирам за президент", не чух просто заявка за участие в избори. Чух увереността на човек, който не разчита на благоприятен вятър, а знае...