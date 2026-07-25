Крум Зарков застана зад Йотова, очаква БСП да я подкрепи

Председателят на БСП Крум Зарков обяви подкрепата си за Илияна Йотова, след като държавният глава потвърди, че ще участва в президентските избори през есента. Лидерът на социалистите заяви, че очаква Йотова да получи подкрепата и на цялата партия при предстоящата вътрешна процедура. Решението й да влезе в надпреварата беше съобщено в петък вечерта в предаването „Панорама“ по БНТ. Кандидатурата няма да бъде партийна, а ще бъде издигната от инициативен комитет.

Йотова обяви решението си в „Панорама“

„Ще се кандидатирам за президент“, заяви Илияна Йотова в интервю пред Бойко Василев на 24 юли. Тя обясни, че е взела решението същия ден и вярва, че разполага с подкрепата на много български граждани.

„За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, а на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: „Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас“, каза Йотова.

Зарков очаква цялата партия да застане зад нея

„В „Панорама“ Илияна Йотова току-що обяви кандидатурата си за президент! Тя има моята подкрепа“, написа Крум Зарков в профила си във Фейсбук.

„Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти“, добави председателят на БСП.

Зарков изрази подобна позиция още преди официалното решение на Йотова. В началото на юли той заяви, че тя е „достоен президент“ и че би било естествено БСП да подкрепи кандидатурата й, ако реши да участва в изборите.