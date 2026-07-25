Генерал Лалов категоричен! България няма да бъде обект на военни действия

Председателят на парламентарната комисия по отбрана генерал Иван Лалов отхвърли опасенията, че разполагането на американски военни самолети в авиобаза „Безмер“ може да предизвика ответен удар от Иран. Той подчерта, че машините КС-135 са предназначени за презареждане във въздуха, а не за нанасяне на преки въздушни удари.

Народното събрание разреши тази седмица в базата да пристигнат до осем самолета, техните екипажи и до 250 американски военнослужещи. Те ще останат от 24 юли до 1 октомври и ще подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток.

Безмер отваря врати по силата на старо споразумение

Пред Нова телевизия Лалов припомни, че България и САЩ имат двустранно споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. По силата на документа „Безмер“ е сред съоръженията за съвместно ползване заедно с „Граф Игнатиево“, полигона „Ново село“ и складова база в Айтос.

Затова депутатът не вижда нищо извънредно в искането американски самолети да бъдат временно разположени край Ямбол. Решението беше взето след дипломатическа нота от посолството на САЩ и получи подкрепата на „Прогресивна България“ и ДПС.

Самолетите КС-135 не носят основната задача да атакуват наземни цели, но могат да удължават обсега и времето във въздуха на бойни машини чрез презареждането им. В решението на парламента изрично е записано, че присъствието им е предназначено за подкрепа на американските операции в Близкия изток.

Обсегът на иранските ракети

България може да откаже подобно искане при промяна на обстановката, заяви Лалов. Според него сега няма реална заплаха от Иран, която да налага такъв ход.

Председателят на комисията по отбрана направи собствена оценка на ракетните способности на Техеран. По думите му иранските ракети със среден обсег не могат да достигнат българската граница.

Той призна, че Иран разполага и със системи, способни да поразяват по-далечни цели, но заяви, че няма индикации те да бъдат използвани срещу България.

По отношение на други възможни посегателства той обясни, че районът около „Безмер“ се охранява от българските въоръжени сили, а американските военнослужещи отговарят за сигурността на самолетите.

МВнР вече обяви, че България не предприема враждебни действия срещу Иран и от българска територия няма да се извършват военни действия в Близкия изток. Позицията беше разпространена след нота на Техеран, свързана със самолетите в „Безмер“.

Ново искане ще върне темата в парламента

Лалов определи решението като помощ за съюзник и подчерта, че България няма двустранен конфликт с Иран. По думите му страната изпълнява ангажиментите си към САЩ, без това да я превръща в участник във военните действия.

Ако Вашингтон поиска самолетите да останат след 1 октомври, правителството ще трябва отново да потърси одобрението на Народното събрание. Лалов заяви, че не му е известно България да получава конкретна компенсация за присъствието им.

„Не правим пазарлък“, каза депутатът, според когото отношенията между съюзници не трябва да се свеждат до непосредствена материална отплата.

МиГ-29 остават необходими още години

Лалов коментира и появилата се информация, че България преговаря с Полша за придобиване на нейни изтребители МиГ-29. Той заяви, че няма данни за подобни разговори, но призна, че Военновъздушните сили все още не могат да се разделят със старите съветски машини.

Министерството на отбраната официално отрече да се водят преговори с Варшава за закупуване на полски МиГ-29. България обаче продължава да разчита на Полша за ремонт и техническо обслужване на собствените си изтребители, докато новите F-16 достигнат оперативна готовност.

Според Лалов пълната подготовка на F-16 за охрана на въздушното пространство вероятно ще приключи между 2028 и 2030 г. Най-рано след около година новите самолети могат да започнат частично бойно дежурство през деня, докато нощните задачи ще останат за МиГ-29.

Голяма част от старите изтребители се нуждаят от ремонт, а летящите машини трябва редовно да преминават през прегледи и подмяна на компоненти. Санкциите срещу Русия и прекъснатите доставки на резервни части допълнително ограничават възможностите за поддръжка, което принуждава държавата да търси и нестандартни решения.

Лалов отхвърли твърденията, че евентуално предоставяне на полските самолети на България би било саботаж срещу Украйна, която също проявява интерес към тях. Той подчерта, че решението за бъдещето на машините принадлежи единствено на Полша.

Военните заплати остават замразени

Възнагражденията на военнослужещите засега няма да бъдат увеличавани, заяви още Лалов. Според него е вероятно замразяването да продължи и през следващата година.

Депутатът не посочи кога може да има промяна. Той обвърза бъдещото увеличение със състоянието на икономиката и със средствата, които ще бъдат осигурени в бюджета на Министерството на отбраната.

ПБ ще решава за Илияна Йотова

Пред „Прогресивна България“ предстои и важно политическо решение. Лалов съобщи, че на партиен форум ще бъде обсъдено дали формацията да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, или да издигне собствен претендент.

Личното му мнение е, че кандидатурата на Йотова е „нелоша“. Решението обаче ще бъде взето от колективните органи на управляващата формация.

Лалов защити Проданов след скандалната реплика

Председателят на комисията по отбрана коментира и противоречието около репликата на Константин Проданов към депутата от ГЕРБ Теменужка Петкова. По време на бюджетните дебати Проданов заяви, че това, че Петкова си е „глътнала корема за снимка“, не означава, че става за фотомодел.

Проданов впоследствие обясни, че използвал метафора за състоянието на публичните финанси, и се извини. Според Лалов думите му са били изтълкувани погрешно и са изместили вниманието от същинския спор за държавния бюджет. Той определи своя съпартиец като „може би най-коректния в цялата ни група“.