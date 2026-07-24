Обрат в Държавата. Спират бонусите на министри и директори

Обрат в държавата настъпва с приемането на бюджета за 2026 г. Министри и шефовете на държавни агенции и комисии няма да получават бонуси до края на годината, предвиждат разчетите в хазната, които депутатите гласуват в момента на второ четене.

Едноличните държавни органи, техните заместници и председателите, зам.-председателите и членовете на колегиални държавни органи не получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, гласи текстът в бюджета, предложен от Министерски съвет. Досега в държавната администрация раздават бонуси на всяко тримесечие, които зависят от постигнатите резултати в работата на всеки конкретен служител. През декември е традиция да раздават коледни бонуси, но тази година такива допълнителни суми за министри и шефове на агенции няма да има. Целта е да бъдат спестени пари от държавната хазна.

По предложение на Константин Проданов и група депутати от “Прогресивна България” в кръга от хората, които няма да получат бонуси, са добавени и началниците на политическите кабинети на министри и шефове на държавни агенции.

За обикновените държавни служители дали ще има бонуси за Коледа зависи от наличието на пари в съответния бюджет. Но тази година, ако въобще има бонуси, размерът им ще бъде ограничен.

Още преди съставянето на проекта на бюджет за 2026 г. от Министерство на финансите разпратиха указание към всички ведомства на държавна издръжка, за последните четири месеца на годината - от септември до декември, да предвидят намаляване с 10 на сто на разходите за възнаграждения на персонала и свързаните с тях задължителни осигуровки, като бъдат запазени достигнатите индивидуални заплати на отделните служители. При изпълнение на това изискване пари за бонуси през декември няма да има.

Но по отношение на изискването за свиване на разходите за заплати с 10% има редица изключения. Това изискване не важи за общините, лечебните заведения и училищата, както и за военни и полицаи. Целта на свиването на разходите за заплати с 10% е да бъдат спестени 85 млн. евро.

Освен че няма да имат бонуси за шефовете на ведомства, в администрацията няма да има и коледни тържества, финансирани с държавни пари. Ако чиновниците искат да имат банкет или да се почерпят за Коледа, могат да го направят, но ще трябва сами да платят сметката. Бюджетните организации трябва да преустановят планирането и разходването на средства от бюджетите си за организиране и провеждане на празнични, развлекателни и спортни прояви за служителите си, в това число коледни, новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер, пише в бюджета за 2026 г. Дали чиновниците ще имат коледни празненства през следващата година, ще завиди от бюджета за 2027 г.

Освен това спират семинари на държавната администрация, провеждани в хотели или конферентни зали, освен ако не са финансирани с пари от ЕС. Преустановява се провеждането на работни срещи, оперативни и други съвещания, семинари и обучения на служители на бюджетните организации извън предоставените им за управление административни сгради и помещения, пише в бюджета за 2026 г.