Обрат зад гишето! Режат с 10% чиновниците

Чиновническата армия у нас ще бъде намалена с 10 процента. Свиване на разходите за персонал в държавната администрация с 10 на сто от 1 септември планира кабинетът „Радев“. Мярката е заложена в Бюджет 2026 и цели ограничаване на бюджетния дефицит. Основната цел е орязването да стане чрез съкращаване на незаети щатове и структурни реформи, без да се намаляват индивидуалните заплати на работещите.

Бюджетът за тази година бе одобрен от правителство и влиза в парламента. Първият му тест – дискусията в Тристранката, обаче вдигна напрежението. Синдикатите предупредиха, че така се удрят доходите на работещите, а работодателите поискаха по-дълбоки реформи и по-бързо овладяване на дефицита.

Нова формула за трудовия стаж предлага още кабинетът „Радев“ в преходните и заключителни разпоредби на бюджета. Трудовият стаж се приравнява на осигурителния – който се взема предвид при пенсиониране. За целта той ще се изчислява по часове. За един ден трудов стаж ще се признава времето, през което служителят е изработил пълното законоустановено за него работно време за деня. Когато той работи при непълно работно време, трудовият стаж ще се пресмята пропорционално на законоустановеното му работно време. Така трудовият стаж ще се изчислява според реално изработените часове.

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