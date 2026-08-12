Обрат с взрива в "Емко". Разследват палеж

Разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете във военния завод "Емко" в тревненското село Белица. Причината е, че е възможно да има все още невзривени боеприпаси. Затова е планирано огледът да бъде извършен утре. Образуваното досъдебно производство е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове. Те са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието и до унищожаване на имущество на значителна стойност. Това заяви на брифинг окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.

Експлозиите в завода избухнаха малко преди 12 часа на 10 юли. Последва и пожар. От дружеството, собственост на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, разпространиха официална позиция до медиите, че е изключена човешка грешка.

Окръжният прокурор на Габрово допълни, че екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма обследват района и обезвреждат невзривени боеприпаси. Вчера на място е имало и локално огнище, което е било бързо потушено. Няма опасност за близките населени места.

По думите му хипотезите към момента са "всички възможни".

"Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на източник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това, като версия, която трябва да бъде изследвана, е и нарушение на охраната и безопасността на труда, свързана с производството, съхранението и транспортирането на този вид изделия", добави той.

Засега са иззети записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия на завода.

"Основна хипотеза ще имаме едва след извършването на огледа на местопроизшествието, тъй като хипотезите се градят на базата на доказателства", каза още окръжният прокурор на Габрово.

Той уточни, че ръководството на завода оказва съдействие на разследващите.