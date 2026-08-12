Кошмар на разкошен наш плаж. Водата стана кафява

Кошмар на разкошен наш плаж. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води - Областната управа в Бургас и Регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж "Изток" в Свети Влас.

Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и "Басейнова дирекция", съобщи общественото радио.

След сигнал на граждани за оцветяването на морската вода в жълто-кафяв цвят, при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж "Свети Влас – централен" на 8 август Регионалната екоинспекция в Бургас установи бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция в Свети Влас.

Морската вода в района е била видимо замърсена и мътна, а по данни на екоинспекцията заради неизправност помпената станция е спряла да работи.

От оператора на КПС "Св. Влас" са предприети действия по ръчно управление на помпите до отстраняване на възникналия проблем с оглед безаварийната работа на пречиствателното съоръжение.

На оператора дружеството ВиК в Бургас е съставен акт за административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. От Областната управа са предприели действия за временно затваряне на плаж "Изток" като концесионерът на ивицата ще бъде уведомен.