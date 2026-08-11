Евгений Дайнов ритан в главата, оставили го жив

Убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив отключи тежък спомен у евроатлантика Евгений Дайнов.

На фона на разкритията за жестокия побой над мъжа професорът с баща-комунист разказа как преди години попаднал в ръцете на група младежи и бил ритан в главата заради начина, по който изглеждал.

Преди ужасно много време групичка от 6 футболни хулиганчета ме риташе в главата, задето съм бил „хипи“. Не беше много приятно. Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен“.

Разказът му идва в момент, когато страната е разтърсена от смъртта на Георги Кузев. Според изнесените до момента данни по разследването 37-годишният мъж е бил подложен на продължителен побой и унижения на Младежкия хълм в Пловдив. За случая са обвинени петима непълнолетни.

Между двете истории има съществена разлика – нападението над Дайнов е от далечното минало и той оцелява. Паралелът обаче е в груповото насилие и в търсенето на повод жертвата да бъде превърната в мишена.

Докато Дайнов разказва, че е бил нападнат, защото бил възприеман като „хипи“, при случая в Пловдив по време на съдебното заседание беше посочено, че обвиняемите се изживявали като „ловци на педофили“ и възприемали жертвата именно през тази призма.

Горчивата ирония в думите на Дайнов – „Оставиха ме жив, де. Може би трябва да съм им благодарен“ – звучи още по-тежко на фона на случая в Пловдив, при който Георги не оцеля след нанесеното му насилие.