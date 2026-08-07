Фентанилът у нас стигна до САЩ!

Част от събраните доказателства по случая с разбитата лаборатория за производство на фентанил ще бъдат изпратени на американските служби. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

По думите му България работи в тясно сътрудничество с американската DEA (Агенцията за борба с наркотиците), тъй като фентанилът е сравнително ново явление у нас.

„Не съм запознат на Балканския полуостров да е правено подобно нещо, затова успехът ни е грандиозен“, заяви Николов.

Той обясни, че експертите от САЩ ще анализират част от събраните материали и ще ги сравнят с данните от разследванията отвъд Океана, за да се установи мащабът и развитието на проблема в България.

Според главния секретар на МВР разпространението на фентанил се следи активно през последните три-четири години, като наркотикът вече почти напълно е изместил хероина.

„Ако не отнемем това вещество от зависимите, те няма как да се излекуват“, подчерта той.

Николов коментира и последната международна акция в Бургас, при която са задържани двама души, единият от които е сочен за лидер на украинска организирана престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на синтетични наркотици.

По темата за инцидента в Банско той заяви, че МВР е реагирало бързо и професионално. Назначени са експертизи на видеозаписите, за да се установи дали действително е имало нацистки скандирания. По случая вече са издадени предупредителни протоколи, а материалите са изпратени на прокуратурата.

Главният секретар на МВР коментира и убийството на 37-годишния мъж на Младежкия хълм в Пловдив. По думите му към момента няма данни жертвата да е проявявала педофилско поведение, а обстоятелствата сочат, че нападението е било предварително планирано.