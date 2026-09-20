Борисов се стресна за кметовете си, заплаши Прогресивна България

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обиколи страната и видя страшна истина за ГЕРБ. Кметовете от партията му гледат в друга посока. Това подлуди Борисов и той започна да заплашва Прогресивна България.

Прогресистите обикалят нашите кметове, заплашват ги, тормозят ги, каза Борисов по време на срещи с младежи в Добрич и Силистра и даде воля на гнева си: "До местните избори ПБ ще се разпаднат".

Ще ги запиша ПБ и ще им направя скандал. Казвам им, търсете си другаде избиратели, заплаши още Борисов.

"Народът има инстинкт. Те виждат сега, че хората на Радев не са искрени. До местните избори още повече хора ще изтрезнея от това, което са направили. До тогава ПБ ще се разпадне", каза още Борисов

Толкова критици има, че дори не искам да се вкарвам в тази работа. Те не се справят и са изключително слаби, нямат никаква експертиза, е оценката на Борисов за мерките на управляващите срещу поскъпването на горивата.

Щяхме да спечелим президентските избори, ако имахме общ десен кандидат, коментира още той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви и днес сериозната промяна в политическия фокус на партията, заявявайки категорична подкрепа за предприемачите и бизнеса.

ГЕРБ ще се концентрира върху хората, които произвеждат, и ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства, каза Борисов.

Според него в момента всички партии се намират на терен, където е политически изгодно да се обещават пари, но това са парите на "работника, на бизнесмена, на предприемчивия, умния, можещия".

"Затова ние напускаме този терен, в който последните години бяхме," категоричен бе Борисов.

Той заяви амбицията партията му да се превърне в своеобразна "камара", на която бизнесът отново да повярва и която да превърне "мечтателите" в предприемачи, премахвайки страха им от хилядите държавни и общински регулатори.

Лидерът на ГЕРБ припомни успешния опит на партията в управлението на страната по време на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19.

Той акцентира върху финансовата дисциплина на своите кабинети, изтъквайки, че благодарение на нея България е била на първо място по усвояване на европейски фондове с 99%.

"Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива“, заяви лидерът на ГЕРБ. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получат близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.

Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военноинвалиди.

"Тези 50 евро от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат. Дайте да дадем, ама от кой. Необходимо ценовите хора да работят заедно с опитните, за да се обясни как се е стигнало до настоящата ситуация" коментира още Борисов.

Бойко Борисов коментира и определянето на минимална работна заплата. "Откъде накъде някой ще ми определя минимална работна заплата - пазарът определя, не ти, не правителството. Като се учиш, като работиш, като се квалифицираш“, заяви той.

"Аз не искам да съм с всички тези политици на масата“, каза още Борисов.

"ГЕРБ ще се концентрира върху хората, които произвеждат, и ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства", каза Борисов.