Милошев ядосан за „Бояна“: Четирима души се обявяват за „кинаджиите“!

Протестът около бъдещето на Киноцентър „Бояна“ предизвика остра реакция от министъра на културата Евтим Милошев. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ той постави под съмнение доколко недоволството представлява реално позицията на кинообщността и заяви, че зад него според него стоят най-вече финансови, търговски и политически интереси.

Повод за напрежението са опасенията на филмови дейци и независими артисти, че след изтичането през есента на 20-годишния период след приватизацията може да бъде поставено под въпрос продължаването на филмовата дейност в комплекса.

Четири човека се заявяват като кинаджиите

Милошев беше категоричен, че самият мащаб на протеста според него не позволява той да бъде представян като глас на целия сектор. „Този протест беше от 4 човека. Мога поименно да ги кажа. От тях единият има досег до кинопроизводството, другите трима въобще нямат общо с тази тема. Когато четири човека се заявят като „кинаджиите“, това означава, че или няма кино, или има нещо гнило в цялата работа“, заяви министърът.

Той добави, че според него зад демонстрацията стоят „преди всичко финансови, търговски и политически интереси“. Милошев припомни и основния правен факт около комплекса - Киноцентър „Бояна“ е частно търговско дружество и този статут не е възникнал сега. „Киноцентър Бояна е частно търговско дружество. Този процес се е случил преди 20 години“, подчерта той.

Така министърът на практика отхвърли тезата, че сегашното напрежение може да бъде разглеждано като внезапно възникнал проблем, за който Министерството на културата носи пряка отговорност. Според него дискусията трябва да стъпи върху реалния статут на дружеството и върху конкретните ангажименти, произтичащи от приватизацията, а не върху внушението, че държавата в момента „отнема“ нещо от кинообщността.

Заварвам закопани проблеми във всички сфери

Казусът с Киноцентър „Бояна“ беше само един от примерите, с които Милошев описа общото състояние на културния сектор. По думите му преминаването от частния бизнес към управлението на културата го е сблъскало с натрупвани с години проблеми, които далеч не се свеждат само до недостиг на средства.

„Като човек, който от частния бизнес отива в културата, в позиция на администриране на културния процес, работа с културните дейци, аз съм меко казано изненадан. Има прекалено много проблеми, залежали от години. Във всички сфери на културния сектор има ужасно болезнени, забравени, закопани проблеми, които трябва да бъдат решавани“, заяви министърът.

Според него финансовият дефицит е само част от картината. „Парите са много важен фактор, но в много голяма степен става дума за безхаберие, за липса на човещина в администрирането на тези процеси през годините. На бездушна администрация. Наистина съм дълбоко покрусен от това, което заварвам“, каза Милошев.

Той даде да се разбере, че вижда проблема не просто в липсата на бюджет, а и в начина, по който институциите са общували и са вземали решения за хората в културата.

Милошев отчете промяна в НДК

Като пример за сектор, в който според него вече има признаци на успокояване, министърът посочи Националния дворец на културата. След смяната на ръководството сигналите до Министерството на културата рязко са намалели. „За тези 3 месеца, откакто имаме новото ръководство на НДК, спряха сигналите в Министерството на културата. Това категорично ми прави впечатление. Това е много важна индикация“, заяви Милошев.

По думите му именно множеството сигнали за лоши практики са били сред причините да предприеме промяната в ръководството. „Сигналите бяха посветени на това, че има лоши практики в НДК, което беше една от причините да предприема тази промяна“, каза той.

Бургас е домакинът, България е сцената

Милошев коментира и подготовката за „Евровизия“, като даде висока оценка на работата по организацията на конкурса и на избора на Бургас за град домакин. „Приветствам усилията и енергията, които г-жа Милотинова полага за „Евровизия“. Процесът е контролиран. Смятам, че „Евровизия“ си намери страхотен домакин в лицето на Бургас. Бургас е домакин, но сцената е България“, заяви министърът.

Според него конкурсът трябва да бъде разглеждан не просто като събитие за един град, а като възможност за представяне на страната пред огромна международна аудитория.

Гладната стачка в БНР разтревожи министъра

Милошев коментира решението на цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър на БНР да започне гладна стачка. Музикалните състави на общественото радио протестират повече от година заради недостатъчно финансиране, а през миналия сезон Радиооркестърът дори прекрати концертната си дейност и продължи единствено звукозаписната.

„Това е нещо, което много ме смути. БНР е първостепенен разпределител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. В морален и работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, това вече пряко ме вълнува“, заяви Милошев.

Той подчерта, че познава лично голяма част от музикантите. „Аз с тези състави през последните 3 г. съм работил много активно, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци“, каза министърът.

По думите му разговорите за решение продължават. „Още от самото начало на този мандат имам активен диалог с г-н Митев и смятам, че ще намерим това решение. Може би ни се искаше да стане по-бързо, наистина. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в БНР“, посочи той.

Милошев отправи и личен апел към Ива Джаджева да не стига до крайни действия. „Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки. В чисто човешки план бих апелирал да не се стига до такива крайности. Вярвам, че ще се намери устойчиво решение“, заяви министърът на културата.