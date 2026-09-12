Матю Макконъхи и Уди Харелсън се появиха с неочакван аксесоар: собствените си лица

Матю Макконъхи и Уди Харелсън отново доказаха, че приятелството им далеч не се изчерпва с общите им роли на екрана.

Двамата актьори се появиха в Ню Йорк на 10 септември, за да промотират новия си сериал на Apple TV+ – Brothers. За събитието те избраха необичаен начин да покажат подкрепата си един към друг – облякоха дрехи със снимки от младежките години на своя приятел.

Макконъхи и Харелсън от години са сред най-популярните холивудски тандеми, а появата им заедно винаги привлича вниманието.

Новият проект на Apple TV+ отново събира Макконъхи и Харелсън, които вече са работили заедно по редица продукции. Сред най-известните им общи проекти е сериалът True Detective, където двамата изпълниха главните роли в първия сезон.

Сега холивудските приятели отново застават рамо до рамо, този път в нова история, а промоцията им в Ню Йорк подсказа, че зад камерата доброто им настроение не е по-малко от това пред нея.