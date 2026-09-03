Макдона разтърси Венеция с филм за ЦРУ и преврата в Чили: „Идеалният момент“

Мартин Макдона представи на филмовия фестивал във Венеция новия си филм Wild Horse Nine – история за двама агенти на ЦРУ, която се развива в навечерието на преврата в Чили през 1973 г. и поставя въпроси за вината, съжалението и американската намеса в чужбина.

Британско-ирландският режисьор, познат с черния си хумор и мрачните си истории в „Три билборда извън града“ и „Баншите от Инишерин“, заяви пред Ройтерс, че не е писал сценария с мисъл за днешните политически събития. Сега обаче открива в него неочаквани паралели със случващото се по света.

„Това е почти идеалният момент за излизането на филм като този“, каза Макдона.

По думите му лентата показва, че тайните операции и намесата на американското правителство в други държави не са ново явление, а част от историята вече десетилетия.

История за последствията

Превратът в Чили през 1973 г. сваля от власт президента Салвадор Алиенде след период на политическа и икономическа нестабилност и тайни усилия от страна на САЩ да подкопаят управлението му.

Действието на Wild Horse Nine се развива основно на Великденския остров. В главните роли са Джон Малкович и Сам Рокуел, които играят двама застаряващи агенти на ЦРУ, принудени да се сблъскат с последствията от собствените си действия в различни части на света.

„Филмът изследва вината и съжалението“, обясни Макдона.

Режисьорът разказа, че отдавна го интересува темата за тайното участие на САЩ в политически събития в различни държави.

В актьорския състав участват още Стив Бушеми, Паркър Поузи и чилийската актриса Мариана Ди Джироламо.

За Ди Джироламо историята, разказана във филма, има особено значение. Повече от пет десетилетия след преврата темата продължава да има силен отзвук в Чили.

„За нас, чилийците, това все още е отворена рана“, каза тя пред Ройтерс.

Актрисата подчерта значението на разговорите за тези събития, за да не бъдат забравени.

Черният хумор остава

Въпреки тежкия политически контекст Wild Horse Nine не се отказва от характерния за Макдона черен хумор.

Джон Малкович също оцени високо сценария и начина, по който е изграден.

„Той е прекрасен майстор на думите. Много внимателно е написан“, каза актьорът.

Wild Horse Nine е сред 21-те филма, които се състезават за „Златен лъв“ на Международния филмов фестивал във Венеция.

Фестивалът се провежда от 2 до 12 септември 2026 г.