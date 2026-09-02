Остава с двойна изненада за феновете

Остава представят видеото към „Куршуми“, една от песните в последния им албум „Сърце | Вина“. Песента, написана от Георги Георгиев, се ражда от спонтанно хрумване и постепенно се превръща в история за разочарованията, предателствата и начина, по който човек успява да запази себе си, но и да продължи напред по-зрял и по-силен.

Първо се появява мелодията на куплета. Жоро я записва акапелно на телефона си, докато е в движение. Първоначалното демо има бавен, леко тъжен и тържествен госпъл привкус, но когато групата започва да подрежда песните за албума, Дани предлага бърз и енергичен бийт, който дава на парчето съвсем различна динамика.

„Обожавам да правим парчета на 3 акорда, които звучат все едно имат много различни части“, разказва Жоро за начина, по който се ражда песента.

Думите на „Куршуми“ са вдъхновени както от обществената атмосфера по време на протестите и разочарованията от политиците и празните обещания, така и от много по-лични преживявания. За предателствата и разочарованията, които всеки човек познава, в семейството, приятелствата или любовта. За моментите, в които трябва да избереш дали да останеш в болката или да продължиш напред, без да изгубиш себе си. Тук лирическият герой избира второто, излиза от преживяното по-позитивен и по-зрял.

Видеото продължава тази идея по свой начин. Негов автор, режисьор и оператор е Добрин Кашавелов, дългогодишен фотограф на Остава, който през годините е проследявал различни периоди от историята на групата. Този път отправната точка е неговият приятел Симеон Стоилов – художник и ветроходец.

„Всичко тръгна от желанието ми да снимам видео портрет на моя приятел Симеон Стоилов, който е художник и ветроходец. От неговите преживяни моменти се роди и историята на видеото, а тя е история за баща и син и за времето, което са пропуснали заедно. За вълните на живота, които ги отвеждат отново заедно в една лодка“, разказва Добрин.

Така „Куршуми“ среща две истории, тази на песента, родена от лични и обществени разочарования, и тази на видеото, която говори за пропуснатото време и възможността да намерим пътя обратно един към друг. И двете стигат до приемането на преживяното и до възможността да продължиш напред, без да носиш миналото като тежест.

С премиерата на новото видео Остава се подготвят и за една от най-обичаните си традиции. На 9 септември групата ще отпразнува рождения си ден с голям концерт в Маймунарника. Преди тях на сцената ще се качи младата група Скарлет, която ще открие концерта. Само няколко дни по-късно, на 12 септември, Остава ще продължат концертите си в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и партньорските каси.