Хиляди пяха с Роб Халфорд под дъжда в София

Метъл величията от Judas Priest се завърнаха у нас, по покана на Fest Team, на 29 август. Vidas Art Arena посрещна хиляди фенове, които нетърпеливо чакаха Бога на метъла Роб Халфорд и компания на родна земя. Музикантите пристигнаха в България като част от европейското си турне Faithkeepers и предложиха на родната публика убийствен сетлист от 17 парчета, покривайки дългогодишната си история от 70-те години на миналия век до днес.

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Малко преди 21 ч. Priest се качи на сцената и шоуто започна ударно с поредица от хитове - You've Got Another Thing Comin', Metal Gods и емблематичната Breaking the Law. Последва голямата изненада на турнето – The Ripper, която от много години не беше изпълнявана на живо. След изпълнението на химна The Sentinel се наложи шоуто да бъде прекъснато заради метеорологичната обстановка. Но времето не можа да спре Judas Priest и след кратка пауза групата отново завладя сцената с Desert Plains. На фона на гръмотевичната буря Lightning Strike бе особено символична, звучейки под осветеното от светкавици небе. След това групата изпълни друг вечен хит – Turbo Lover. Публиката в пълен екстаз пя всяка песен под дъжда с цяло гърло. Бандата продължи със Steeler, Delivering the Goods, Panic Attack, Victim of Changes, No Surrender, след което стигна моментът и за тежките рифове и барабани на Painkiller. Кулминацията на емоционалната вечер дойде с последните три големи песни в сетлиста - Electric Eye, Hell Bent for Leather и любимата на поколения фенове Living After Midnight, която сложи категоричния финал на незабравимото шоу.

Вечерта беше открита от хърватската хард рок и прогресив метъл група Jelusick, в която вече свири и българин. Ник Николаев от август тази година вече официално е пълноправен член на бандата и младият барабанист показа в София, че е заслужил мястото си на международната рок сцена. Групата изпълни шест песни - Jaws of Life, What I Want, The Great Divide, Healer, Power to the People и Fly High Again.