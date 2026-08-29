Judas Priest разтърсват София тази вечер

Една от най-големите групи в историята на хеви метъла – Judas Priest – ще забие тази вечер, 29 август, в София. Концертът е част от европейското турне Faithkeepers, съобщиха организаторите от „Фест Тийм“.

Историята на Judas Priest започва през 1969 г. в Бирмингам – градът, който мнозина смятат за родното място на хеви метъла. Почти шест десетилетия по-късно групата продължава да събира публика от различни поколения и да стои сред най-влиятелните имена в тежката музика.

През годините Judas Priest преминава през различни етапи, но запазва почерка си и способността да създава албуми, които остават важни далеч след излизането им.

От „British Steel“ до „Painkiller“

Сред емблематичните им записи са Sin After Sin от 1977 г., British Steel от 1980 г. и Screaming for Vengeance от 1982 г.

Следва Painkiller от 1990 г. – албум, който мнозина определят като един от най-тежките в кариерата на групата.

Десетилетия по-късно Judas Priest доказват, че не разчитат само на миналото. През 2018 г. излиза Firepower, който включва 14 песни и се превръща в един от най-високо оценените албуми в дългата им кариера.

Последният им студиен запис е Invincible Shield, представен с турне през 2024 г., което включва и концерт в България.

Тогава сред публиката имало представители на три поколения, което показва колко далеч се простира влиянието на групата.

Залата на славата ги прие през 2022 г.

През 2022 г. Роб Халфорд, Глен Типтън, Иън Хил и Скот Травис са приети в Залата на славата на рокендрола.

Въвежда ги друга легенда – Алис Купър.

Това признание идва след десетилетия, през които Judas Priest се превръщат в една от групите, помогнали за оформянето на звученето и визуалния образ на хеви метъла.

През март тази година историята на групата стига и до големия екран. Документалният филм „Балада за Judas Priest“ е представен в рамките на 76-ия Международен филмов фестивал „Берлинале“. Лентата проследява повече от половин век от развитието на бандата – от работническите квартали на Бирмингам до Залата на славата.