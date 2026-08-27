Молдова стъпи на Моста на влюбените

Едва ли има по-подходящо място в София за откриване на фотоизложбата „Молдова 35. Независимостта ни обединява“ от Моста на влюбените. Всеки, който разгледа подбраните фотографии, ще усети как Молдова му става по-близка, по-лична и някак си и по-любима.

И това е естествено – изложбата представя пред българската публика историческото, културното и туристическото наследство на Република Молдова като още един символ на приятелството и близките отношения с нашата страна.

Официално изложбата бе открита от Негово Превъзходителство г-н Емил Жакота, извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова в Република България.

В приветствието си посланикът припомни пътя, извървян от Република Молдова през 35-те години независимост, в които демократичните институции са укрепвали, а пътят към европейската интеграция е ставал все по-видим.

Историята на Молдова има своите корени в далечното минало – наследство, което намира отражение в културата Кукутени, традиционните носии, народните песни и танци, делото на Щефан чел Маре, православната духовност и богатите културни традиции, съхранени през вековете, отбеляза посланикът на Молдова у нас – Н. Пр. Емил Жакота.

Посланикът изрази надежда, че чрез изложбата повече хора ще открият традициите, гостоприемството, вината, културните и туристически забележителности на Молдова.

В церемонията по откриването взе участие и заместник-министър на външните работи на Република България г-жа Иванка Ташева.

От името на министъра на външните работи д-р Велислава Петрова-Чамова тя отправи поздравително послание по повод Деня на независимостта на Република Молдова и приветства идеята за изложбата.

Събитието, чиято организация бе подкрепена от почетния консул на Република Молдова в Пловдив, инж. д-р Веселин Чипев, беше уважено от многобройни представители на дипломатическия корпус, акредитиран в София.

Сред официалните гости на откриването й бяха д-р инж. Меглена Плугчиева-Александрова, секретар на президента на Република България по външна политика; народният представител Галин Дурев – председател на Групата за приятелство България-Молдова и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 52-рото Народно събрание на Република България; както и Иван Павлов, директор на дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ в Министерството на външните работи на Република България.

Сред присъстващите ръководители на дипломатически мисии бяха: Г-н X. Мартин Макдауъл, временно управляващ посолството на Съединените американски щати в София; Н. Пр. г-н Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер, извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства; Н. Пр. г-н Чикахиса Суми, извънреден и пълномощен посланик на Япония. Събитието бе уважено и от Н. Пр. г-жа Андреа Икич-Бьом, извънреден и пълномощен посланик на Австрия, от Н. Пр. г-н Флеминг Стендер, извънреден и пълномощен посланик на Дания, от Н. Пр. г-жа Бран душа Предеску, извънреден и пълномощен посланик на Румъния; от Н. Пр. г-н Милан Равич, извънреден и пълномощен посланик на Сърбия; от Н. Пр. г-н Елмар Мамедов, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан; от Н. Пр. г-жа Александра Мичич, извънреден и пълномощен посланик на Босна и Херцеговина; от Н. Пр. д-р Чеа Чанборибо, посланик на Камбоджа и от Н. Пр. г-н Модасар Чаудри, извънреден и пълномощен посланик на Пакистан.

Присъстваха и представители на дипломатическите мисии на Албания, Израел, Италия, Малтийския орден, Полша, Украйна и Финландия, представители на българските държавни институции, културните и музейните среди, членове на молдовската общност в България и представители на българската общественост.

Кои са акцентите във визуалното пътешествие из Република Молдова

В рамките на изложбата акцент са забележителности от Кишинев, средновековните крепости Сорока и Тигина, исторически манастири, културно-природният комплекс Старият Орхей (Orheiul Vechi), живописни природни пейзажи, прочутите винарски галерии, традиционната молдовска кухня, народните носии и автентичните занаяти.

Специално място е отделено на ията – традиционната риза с „алтица“, вписана чрез съвместната номинация на Република Молдова и Румъния в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.

Фотографиите в изложбата „Молдова 35. Независимостта ни обединява“ са предоставени със съдействието на Националната служба по туризъм на Република Молдова и фотографите Роман Фриптуляк и Олег Пелин, чийто принос има важно значение за реализирането на проекта.

Фотоизложбата „Молдова 35. Независимостта ни обединява“ може да бъде посетена на Моста на влюбените в София до 8 септември 2026 година.

През последните месеци българската публика имаше възможност да се запознае по-отблизо с някои съкровища от молдовското културно наследство и чрез специални изложби в Пловдив и София. В тях бяха представени традиционните ризи, изработени от дамите от общността „Sezatoarea Basarabiei“ по образци и мотиви, съхранявани във фондовете на Националния музей по етнография и естествена история в Кишинев.

Онези от вас, които все още не сте видели това културно съкровище – възползвайте се. Изложбата в София продължава до 31 август 2026 година.