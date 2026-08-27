Музикална есен в София: Премиери, годишнини и международни гости

57-ото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ продължава от 3 септември до 11 октомври с изключително богата есенна програма. Авторски концерти, български и световни премиери, големи музикални годишнини, млади изпълнители, хорови и духови формации и специални международни гости превръщат есенния цикъл в своеобразен „втори фестивал“.

„Получава се един втори фестивал – и периодът е дълъг, и концертите са много“, казва проф. Момчил Георгиев, програмен директор и председател на Фондация „Международен фестивал Софийски музикални седмици“. Част от събитията са планирани през есента заради международните графици на артистите, но наситената програма следва основната мисия на фестивала – да представя българското музикално наследство, съвременните композитори, новите поколения изпълнители и значими международни проекти.

Българската музика – в центъра на програмата

Сред важните събития са авторските концерти на Велислав Заимов– 14 септември, Любомир Денев – 29 септември, и Цветан Добрев – 8 октомври.

В рамките на 57-ото издание фестивалът представя над 30 български и световни премиери, включително произведения, създадени специално за него.

Интересен поглед към новото поколение предлага участието на Емануил Иванов, който ще бъде представен не само като пианист, но и като композитор. Сред акцентите е и соловият рецитал на Албена Данаилова, както и музиката на Любомир Пипков и Георги Арнаудов редом с произведения от Барток, Регер и Хиндемит.

На 2 октомври фестивалът отбелязва и 85 години от рождението на Гена Димитрова.

Прапраплеменникът на Сергей Дягилев на българска сцена

Един от най-необичайните акценти в есенната програма е свързан със Сергей Дягилев и Вацлав Нижински.

На 9 октомври в Театър „Българска армия“ ще бъде представен танцовият спектакъл „Тяло в лед“, посветен на двете легендарни фигури в историята на балета.

Специално за проекта в България пристига Александър Дягилев – прапраплеменник на Сергей Дягилев и професионален виолист. Той ще бъде част от самото представление и ще свири на живо по време на спектакъла.

Няколко дни по-рано, на 5 октомври в Централния военен клуб, Александър Дягилев ще изнесе концерт заедно с пианистката Бистра Диляноф.

Така наследник на фамилията Дягилев ще излезе на българска сцена в рамките на проект, който връща публиката към една от най-вълнуващите страници в историята на европейския танц.

Хорово изкуство, духови ансамбли и Армения във фокус

Хоровото изкуство също има специално място в есенната програма. През 2026 г. се отбелязват 100 години от създаването на Българския хоров съюз, а на 6 октомври фестивалът чества 90 години от създаването на Хора на транспортните работници.

На 30 септември Националният филхармоничен хор ще представи програма с произведения на Петко Стайнов и Золтан Кодай.

Същата дата носи и един от международните акценти – „Армения във фокус“. В Централния военен клуб ансамбъл „Гурджиев“ ще представи произведения, свързани с Георгий Гурджиев, както и арменска духовна музика.

Сред тематичните линии на 57-ото издание са и духовите ансамбли. В есенната програма участват различни формации, включително брас ансамбълът на Симфониета – Враца, духов квинтет от Плевен и духов квинтет на Държавна опера – Русе. Проектът „Mozart in Blue“ е сред примерите за стремежа на фестивала да среща класическата традиция с други музикални жанрове.

Младите изпълнители и новата публика

Фестивалът продължава да отделя специално внимание на младите музиканти чрез „Студио на младия музикант“, а сред участниците в есенната програма е и пианистът Никола Богомилов.

Според проф. Момчил Георгиев едно от големите предизвикателства пред класическата музика в световен мащаб е промяната на публиката. Младите поколения достигат до музиката по различни канали и дигитални платформи, но това не означава, че са загубили интерес към класиката.

„Хората усещат, че изживяването на живо е нещо неповторимо. Енергията, която получават от сцената и отдават обратно към нея, е важна. Младите го усещат много добре“, казва проф. Георгиев.

Силна финална седмица

Последните дни на фестивала концентрират някои от най-интересните събития.

На 10 октомври концертът „Завещани премиери“ ще представи неизпълнявани досега произведения на Красимир Кюркчийски и Михаил Пеков – световни премиери на творби от двама големи български композитори, които вече не са сред нас.

Сред кулминациите на изданието е концертът на Фестивалния оркестър на „Софийски музикални седмици“ под диригентството на Христо Павлов с програма изцяло от Рихард Щраус. Солист в изключително трудната и виртуозна Бурлеска за пиано и оркестър ще бъде Надежда Цанова, един от артистите във фокус на тазгодишното издание.

Последният концерт на 11 октомври е посветен на 100 години от рождението на Боян Лечев и ще събере негови ученици и представители на новото поколение музиканти.

Така есенната програма на 57-ите „Софийски музикални седмици“ събира в един наситен финален цикъл основните линии на фестивала – българското музикално наследство и новото творчество, международни срещи, премиери, големи годишнини и подкрепа за младите таланти.